Российские прыгуны в воду стали пятыми в командном миксте на ЧМ
Российские прыгуны в воду заняли пятое место в смешанном командном турнире (трамплин 3 м и вышка 10 м) на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Руслан Терновой и Илья Молчанов показали результат 400,35 балла.
Золото завоевала сборная Китая (466,25), серебро досталось Мексике (426,30), бронза — Японии (409,65).
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад — в южнокорейском Кванджу. В Кванджу российские прыгуны в воду завоевали три серебра и одну бронзу.
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