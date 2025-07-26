Российские прыгуны в воду стали пятыми в соревнованиях смешанных команд на ЧМ

Российские прыгуны в воду стали пятыми в командном миксте на ЧМ

Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Руслан Терновой и Илья Молчанов в соревнованиях смешанных команд уступили более 60 баллов чемпионам из Китая

Елизавета Кузина (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российские прыгуны в воду заняли пятое место в смешанном командном турнире (трамплин 3 м и вышка 10 м) на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Руслан Терновой и Илья Молчанов показали результат 400,35 балла.

Золото завоевала сборная Китая (466,25), серебро досталось Мексике (426,30), бронза — Японии (409,65).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад — в южнокорейском Кванджу. В Кванджу российские прыгуны в воду завоевали три серебра и одну бронзу.