Чемпион мира 2022 года де Пауль стал одноклубником Месси в «Интер Майами»

Чемпион мира в составе сборной Аргентины стал одноклубником Месси

«Интер Майами» взял в аренду у мадридского «Атлетико» с правом последующего выкупа полузащитника Родриго де Пауля

Родриго де Пауль (Фото: Harry How / Getty Images)

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль перешел из мадридского «Атлетико» в «Интер Майами». Об этом сообщается на сайте клуба MLS.

31-летний футболист взят в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа.

В «Атлетико» де Пауль провел четыре последних сезона, сыграл 187 матчей, забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.

В составе сборной Аргентины де Пауль провел 78 матчей и забил два гола. Он является чемпионом мира 2022 года и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).

Де Пауль в «Интер Майами» будет играть с лидером сборной Аргентины Лионелем Месси.