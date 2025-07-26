Чемпион мира в составе сборной Аргентины стал одноклубником Месси
Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль перешел из мадридского «Атлетико» в «Интер Майами». Об этом сообщается на сайте клуба MLS.
31-летний футболист взят в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа.
В «Атлетико» де Пауль провел четыре последних сезона, сыграл 187 матчей, забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.
В составе сборной Аргентины де Пауль провел 78 матчей и забил два гола. Он является чемпионом мира 2022 года и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).
Де Пауль в «Интер Майами» будет играть с лидером сборной Аргентины Лионелем Месси.
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