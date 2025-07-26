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Спорт ,  
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Чемпион мира в составе сборной Аргентины стал одноклубником Месси

Чемпион мира 2022 года де Пауль стал одноклубником Месси в «Интер Майами»
«Интер Майами» взял в аренду у мадридского «Атлетико» с правом последующего выкупа полузащитника Родриго де Пауля
Родриго де Пауль
Родриго де Пауль (Фото: Harry How / Getty Images)

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль перешел из мадридского «Атлетико» в «Интер Майами». Об этом сообщается на сайте клуба MLS.

31-летний футболист взят в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа.

В «Атлетико» де Пауль провел четыре последних сезона, сыграл 187 матчей, забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.

В составе сборной Аргентины де Пауль провел 78 матчей и забил два гола. Он является чемпионом мира 2022 года и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).

Де Пауль в «Интер Майами» будет играть с лидером сборной Аргентины Лионелем Месси.

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Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
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