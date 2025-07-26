Российский форвард стал участником обмена в НХЛ
«Колорадо Эвеланш» выменял у «Сан-Хосе Шаркс» российского форварда Данила Гущина. Об этом сообщается на сайте «лавин».
Взамен «Колорадо» отдал шведского нападающего Оскара Олауссона.
PuckPedia пишет, что после обмена 23-летний Гущин подписал с «Колорадо» однолетний контракт на $775 тыс.
Гущин был выбран «Сан-Хосе» в третьем раунде драфта 2020 года под общим 76-м номером. В НХЛ россиянин дебютировал в сезоне 2022/23. В прошлом сезоне он провел 12 матчей за «Сан-Хосе» и отметился одной голевой передачей. В фарм-клубе в АХЛ он был одним из лучших бомбардиров — 51 (28+23) очко в 56 матчах.
В составе «Колорадо», который последний раз выигрывал Кубок Стэнли в сезоне 2021/22, выступает российский форвард Валерий Ничушкин.
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