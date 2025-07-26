Собака российской теннисистки выбежала на корт после матча в Вашингтоне
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне.
В 1/4 финала 26-летняя россиянка победила датчанку Клару Таусон, 19-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:5.
После победы россиянки на корт выбежала ее собака — такса Белла. С помощью хозяйки Белла помахала лапкой зрителям.
За выход в финал Калинская поспорит с британкой Эммой Радукану (46-й номер рейтинга WTA).
Калинская занимает 48-е место в мировом рейтинге (восьмая из россиянок), на ее счету нет титулов WTA. Для россиянки этот полуфинал стал шестым в карьере, в одиночном разряде (две победы).
Турнир в Вашингтоне категории WTA 500 с призовым фондом $1,282 завершится 27 июля.
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