Собака Калинской выбежала на корт после победы теннисистки в Вашингтоне

Собака российской теннисистки выбежала на корт после матча в Вашингтоне

Анна Калинская вышла в полуфинал, обыграв датчанку Клару Таусон. После завершения встречи на корт выбежала собака россиянки. С помощью хозяйки она помахала лапкой зрителям

Анна Калинская (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне.

В 1/4 финала 26-летняя россиянка победила датчанку Клару Таусон, 19-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:5.

После победы россиянки на корт выбежала ее собака — такса Белла. С помощью хозяйки Белла помахала лапкой зрителям.

За выход в финал Калинская поспорит с британкой Эммой Радукану (46-й номер рейтинга WTA).

Калинская занимает 48-е место в мировом рейтинге (восьмая из россиянок), на ее счету нет титулов WTA. Для россиянки этот полуфинал стал шестым в карьере, в одиночном разряде (две победы).

Турнир в Вашингтоне категории WTA 500 с призовым фондом $1,282 завершится 27 июля.