Кто из звезд пришел на «Олимпийскую прелюдию» от Louis Vuitton. Фото
В здании фонда «Луи Виттон» за день до церемонии открытия Игры в Париже прошло крупнейшее предолимпийское светское мероприятие.
Компания LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) является спонсором Олимпийских игр в Париже. Владелец компании и фонда Бренан Арно организовал «Прелюдию к Олимпиаде» для звезд спорта, шоу-бизнеса и деятелей культуры. Мероприятие проходило параллельно с предолимпийским гала-ужином в Лувре, куда были приглашены лидеры стран-участниц Игр.
Кто посетил вечеринку от Louis Vuitton
Самый титулованный теннисист в истории Новак Джокович.
Американская гимнастка русского происхождения Настя Лукин, завоевавшая золото и серебро на Олимпиаде-2008.
Американская певица и актриса Зендея.
Двукратный обладатель «Золотого глобуса», главный герой сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт.
Двукратный обладатель «Оскара» и победитель Каннского фестиваля, американский режиссер Спайк Ли.
Действующий чемпион НБА Джейсон Тейтум.
Олимпийские чемпионы Леброн Джеймс (НБА), Линдси Вонн (горные лыжи) вместе с Новаком Джоковичем.
Американский рэпер Pusha T.
Венчурный инвестор, бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер с супругой.
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (справа).
Дизайнер Дарья Жукова с супругом.
Многократный олимпийский чемпион по плаванию Иан Торп (второй справа).
Кинорежиссер Баз Лурман с главным редактором Vogue Анной Винтур.
Музыкальный продюсер и креативный директор Louis Vuitton Фаррелл Уильямс.
Кинорежиссер и продюсер Стивен Спилберг.
Французский киноактер Омар Си, известный по главной роли в фильме «1+1».
Киноактриса Шарлиз Терон.
Легенда тенниса Серена Уильямс.
Бывшая звезда лондонского футбольного клуба «Челси» Дидье Дрогба.
Российская модель Наталья Водянова.
Американский рэпер Snoop Dogg, который выступит на церемонии открытия Олимпиады.
Испанская певица Росалия.
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