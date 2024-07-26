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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Кто из звезд пришел на «Олимпийскую прелюдию» от Louis Vuitton. Фото

Джокович, Леброн Джеймс и Водянова пришли на олимпийскую вечеринку Louis Vuitton
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Накануне открытия Игр в Париже прошло главное предолимпийское светское мероприятие. Оно собрало многих звезд спорта, были среди гостей и россияне. Подробности — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Американский рэпер Snoop Dogg, который выступит на церемонии открытия Олимпиады
Американский рэпер Snoop Dogg, который выступит на церемонии открытия Олимпиады

В здании фонда «Луи Виттон» за день до церемонии открытия Игры в Париже прошло крупнейшее предолимпийское светское мероприятие.

Компания LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) является спонсором Олимпийских игр в Париже. Владелец компании и фонда Бренан Арно организовал «Прелюдию к Олимпиаде» для звезд спорта, шоу-бизнеса и деятелей культуры. Мероприятие проходило параллельно с предолимпийским гала-ужином в Лувре, куда были приглашены лидеры стран-участниц Игр.

Кто посетил вечеринку от Louis Vuitton

Фото: Victor Boyko / Getty Images
Фото: Victor Boyko / Getty Images

Самый титулованный теннисист в истории Новак Джокович.

Фото: Victor Boyko / Getty Images
Фото: Victor Boyko / Getty Images

Американская гимнастка русского происхождения Настя Лукин, завоевавшая золото и серебро на Олимпиаде-2008.

Фото: Victor Boyko / Getty Images
Фото: Victor Boyko / Getty Images

Американская певица и актриса Зендея.

Фото: Victor Boyko / Getty Images
Фото: Victor Boyko / Getty Images

Двукратный обладатель «Золотого глобуса», главный герой сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт.

Фото: Victor Boyko / Getty Images
Фото: Victor Boyko / Getty Images

Двукратный обладатель «Оскара» и победитель Каннского фестиваля, американский режиссер Спайк Ли.

Фото: Victor Boyko / Getty Images
Фото: Victor Boyko / Getty Images

Действующий чемпион НБА Джейсон Тейтум.

Фото: Victor Boyko / Getty Images
Фото: Victor Boyko / Getty Images

Олимпийские чемпионы Леброн Джеймс (НБА), Линдси Вонн (горные лыжи) вместе с Новаком Джоковичем.

Фото: Victor Boyko / Getty Images
Фото: Victor Boyko / Getty Images

Американский рэпер Pusha T.

Фото: Victor Boyko / Getty Images
Фото: Victor Boyko / Getty Images

Венчурный инвестор, бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер с супругой.

Фото: Victor Boyko / Getty Images
Фото: Victor Boyko / Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (справа).

Фото: Victor Boyko / Getty Images
Фото: Victor Boyko / Getty Images

Дизайнер Дарья Жукова с супругом.

Фото: Victor Boyko / Getty Images
Фото: Victor Boyko / Getty Images

Многократный олимпийский чемпион по плаванию Иан Торп (второй справа).

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Кинорежиссер Баз Лурман с главным редактором Vogue Анной Винтур.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Музыкальный продюсер и креативный директор Louis Vuitton Фаррелл Уильямс.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Кинорежиссер и продюсер Стивен Спилберг.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Французский киноактер Омар Си, известный по главной роли в фильме «1+1».

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Киноактриса Шарлиз Терон.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Легенда тенниса Серена Уильямс.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Бывшая звезда лондонского футбольного клуба «Челси» Дидье Дрогба.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Российская модель Наталья Водянова.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Американский рэпер Snoop Dogg, который выступит на церемонии открытия Олимпиады.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Испанская певица Росалия.

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Теги
Олимпиада-2024 Юрий Мильнер Дарья Жукова Наталья Водянова Леброн Джеймс Новак Джокович Серена Уильямс
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