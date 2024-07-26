Суперкомпьютер назвал победителя медального зачета Олимпиады

Аналитическая компания Nielsen совместно со статистическим бюро Gracenote представили свой медальный зачет Олимпийских игр в Париже

Даниил Медведев (Фото: Panoramic / Global look press)

1. США 39 золота, 32 серебра, 41 бронза (112 медалей всего)

Ожидается, что США снова возглавят медальную таблицу летних игр. Текущий прогноз в 112 медалей почти аналогичен общему количеству медалей, завоеванных сборной США в 2021 году в Токио (113). Сборная США прогнозирует медали в 28 различных видах спорта в виртуальной медальной таблице, что на один вид спорта меньше олимпийского рекорда страны в 29 медалей, установленного в Токио. Легкая атлетика и плавание по-прежнему являются ключом к успеху, поскольку чуть менее половины медалей США, как ожидается, будут выиграны в этих двух видах спорта.

2. Китай 34–27–25 (86)

Окончательные прогнозы Gracenote на Париж-2024 предполагают, что Китай покажет результаты, схожие с итогами трехлетней давности (88 медалей). Прыжки в воду, стрельба, плавание, настольный теннис, спортивная гимнастика и бадминтон являются основными видами спорта, приносящими медали Китаю. Именно эта команда может бросить вызов США в борьбе за первое место по золотым наградам.

3. Великобритания 17–20–26 (63)

Великобритания может сохранить свой результат в 60 или более медалей на четвертых подряд летних Олимпийских играх. Британский успех на последних трех летних Олимпийских играх был основан на наличии обладателей медалей по меньшей мере в 20 видах спорта. Gracenote предполагает, что эта тенденция будет продолжаться. Примечательно, что до Олимпийских игр 2012 года Великобритания не выигрывала медали в 20 видах спорта в течение более 100 лет с момента проведения Игр в 1908 году.

4. Франция 27–21–12 (60)

Gracenote предполагает, что принимающая страна значительно увеличит общее количество медалей, почти утроив количество золотых наград по сравнению с Олимпиадой в Токио. Успехи Франции на летних Олимпийских играх в этом столетии были достигнуты в 15–19 различных видах спорта на каждой Олимпиаде, но в Париже медали прогнозируются в 28 различных видах спорта. Это будет новый французский рекорд. Ожидается, что на Играх в Париже 2024 года Франция проведет свои лучшие Олимпийские игры за 124 года с тех пор, как выиграла 115 медалей, когда принимала Олимпиаду в 1900 году.

5. Австралия 15–23–16 (54)

После неудачных выступлений атлетов на Олимпиадах 2012 и 2016 годов Австралия снова улучшит свои результаты в Париже. Ожидается, что Австралия выиграет более 40 медалей в шестой раз за последние восемь Олимпиад и более 50 впервые за 24 года. Если Австралия выиграет 54 медали, как прогнозируется, это будет лучшим выступлением страны на Олимпиаде с момента проведения Игр в Сиднее в 2000 году. Достижение этого результата будет во многом зависеть от успеха команды по плаванию.

Медальный зачет (прогноз)

Российские атлеты

Аналитики отмечают, что почти все российские и белорусские спортсмены отсутствовали на международных соревнованиях с февраля 2022 года, и предсказать их выступления сложно, и на медальный зачет их выступления никак не повлияют. Журнал Sports Illustrated пишет, что российские спортсмены могут остаться без медалей, несмотря на участие Даниилы Медведева и Мирры Андреевой в миксте и Захара Петрова и Алексея Коровашкова в гребле.