Чемпионы НХЛ приобрели второго российского вратаря
Чемпион НХЛ «Флорида Пантерз» сообщил о переходе вратаря Даниила Тарасова из «Коламбус Блю Джекетс» в обмен на выбор в пятом раунде драфта 2025 года.
Тарасову 26 лет, в прошлом сезоне он провел 20 игр, в которых одержал семь побед и один раз сыграл на ноль.
Основным вратарем «Флориды» является россиянин Сергей Бобровский, также в основном составе есть чех Витек Ванечек.
Два российских вратаря в прошлом сезоне было в «Нью-Йорк Айлендерс» (Илья Сорокин и Семен Варламов), три — в «Сан-Хосе Шаркс» (Александр Георгиев, Георгий Романов и Ярослав Аскаров).
Тарасов до перехода в «Коламбус» в 2021 году играл в России за «Салават Юлаев».
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