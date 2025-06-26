Павлюченкова впервые за 16 месяцев вышла в полуфинал турнира WTA
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала полуфиналисткой турнира в английском Истборне с призовым фондом почти $390 тыс.
В четвертьфинале Павлюченкова победила соотечественницу Камиллу Рахимову — 6:2, 2:6, 6:0.
За выход в финал Павлюченкова сыграет с австралийкой Майей Джойнт, которая в двух сетах победила россиянку Анну Блинкову — 6:4, 7:5.
Павлюченкова занимает 53-е место в рейтинге WTA, Джойнт — 51-е.
Павлюченкова в последний раз доходила до этой стадии на турнирах WTA в феврале 2024 года в Дохе. В этом сезоне ее лучшим результатом был четвертьфинал Australian Open (выиграла на турнире четыре матча).
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