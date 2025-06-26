Павлюченкова впервые за 16 месяцев вышла в полуфинал турнира WTA

Павлюченкова с «баранкой» обыграла Рахимову (6:2, 2:6, 6:0) в четвертьфинале турнира в Истборне. В полуфинале ее соперницей будет австралийка Джойнт

Анастасия Павлюченкова (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала полуфиналисткой турнира в английском Истборне с призовым фондом почти $390 тыс.

В четвертьфинале Павлюченкова победила соотечественницу Камиллу Рахимову — 6:2, 2:6, 6:0.

За выход в финал Павлюченкова сыграет с австралийкой Майей Джойнт, которая в двух сетах победила россиянку Анну Блинкову — 6:4, 7:5.

Павлюченкова занимает 53-е место в рейтинге WTA, Джойнт — 51-е.

Павлюченкова в последний раз доходила до этой стадии на турнирах WTA в феврале 2024 года в Дохе. В этом сезоне ее лучшим результатом был четвертьфинал Australian Open (выиграла на турнире четыре матча).