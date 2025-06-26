Мбаппе пожаловался прокурорам на моральное притеснение в ПСЖ

Парижская прокуратура начала расследование после жалобы французского форварда на ПСЖ, который отстранял его от команды, чтобы вынудить продлить контракт

Килиан Мбаппе (справа) (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в мае подал жалобу в парижскую прокуратуру на моральное притеснение и попытку принуждения со стороны ПСЖ во время выступления в клубе, пишет AFP,

На дело уже назначены два следственных судьи, адвокат игрока и клуб отказались от комментариев.

Мбаппе в прошлом году перешел из ПСЖ в «Реал» на правах свободного агента.

Жалоба Мбаппе касается распространенной во Франции практики обращения с футболистами, от которых в команде ходят избавиться или, наоборот, заставить продлить контракт. Для этого игроков отстраняют от тренировок, матчей и поездок, обеспечивая требуемый профсоюзом минимум в виде допуска в спортзал и к медобслуживанию. Это законно на протяжении летнего трансферного окна, но некоторые команды злоупотребляют этим и после.

Мбаппе пожаловался на ситуацию в клубе летом 2023-го, когда он заявил о нежелании продлевать истекающий через год контракт с парижанами.

Тогда форвард пропустил несколько тренировок с командой и первый тур чемпионата с «Лорьяном». ESPN сообщал, что отстранением от тренировок и игр ПСЖ пытался заставить игрока продлить соглашение или уйти до конца трансферного окна.



У Мбаппе также продолжаются финансовые тяжбы с ПСЖ.