Мбаппе пожаловался прокурорам на моральное притеснение в ПСЖ
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в мае подал жалобу в парижскую прокуратуру на моральное притеснение и попытку принуждения со стороны ПСЖ во время выступления в клубе, пишет AFP,
На дело уже назначены два следственных судьи, адвокат игрока и клуб отказались от комментариев.
Мбаппе в прошлом году перешел из ПСЖ в «Реал» на правах свободного агента.
Жалоба Мбаппе касается распространенной во Франции практики обращения с футболистами, от которых в команде ходят избавиться или, наоборот, заставить продлить контракт. Для этого игроков отстраняют от тренировок, матчей и поездок, обеспечивая требуемый профсоюзом минимум в виде допуска в спортзал и к медобслуживанию. Это законно на протяжении летнего трансферного окна, но некоторые команды злоупотребляют этим и после.
Мбаппе пожаловался на ситуацию в клубе летом 2023-го, когда он заявил о нежелании продлевать истекающий через год контракт с парижанами.
Тогда форвард пропустил несколько тренировок с командой и первый тур чемпионата с «Лорьяном». ESPN сообщал, что отстранением от тренировок и игр ПСЖ пытался заставить игрока продлить соглашение или уйти до конца трансферного окна.
У Мбаппе также продолжаются финансовые тяжбы с ПСЖ.
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