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Спорт ,  
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Свёнтек не пустила российскую теннисистку в полуфинал турнира в Германии

Екатерина Александрова уступила бывшей первой ракетке мира в двух сетах — 4:6, 6:7 (5:7). Из россиянок на турнире Бад-Хомбурге осталась только Мирра Андреева
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: dpa / Global Look Presss)

Россиянка Екатерина Александрова уступила польке Иге Свёнтек в четвертьфинале теннисного турнира в немецком Бад-Хомбурге с призовым фондом более $1 млн.

Александрова, 18-я в мировом рейтинге, проиграла со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Матч продолжался два часа.

Свёнтек, которая занимает восьмую строчку в WTA, в полуфинале сыграет с итальянкой Джасмин Паолини (4-я).

Из россиянок в одиночном разряде турнира осталась Мирра Андреева, которая позднее сыграет в четвертьфинале с чешкой Линдой Носковой.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Екатерина Александрова WTA Ига Свёнтек
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