Свёнтек не пустила российскую теннисистку в полуфинал турнира в Германии
Россиянка Екатерина Александрова уступила польке Иге Свёнтек в четвертьфинале теннисного турнира в немецком Бад-Хомбурге с призовым фондом более $1 млн.
Александрова, 18-я в мировом рейтинге, проиграла со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Матч продолжался два часа.
Свёнтек, которая занимает восьмую строчку в WTA, в полуфинале сыграет с итальянкой Джасмин Паолини (4-я).
Из россиянок в одиночном разряде турнира осталась Мирра Андреева, которая позднее сыграет в четвертьфинале с чешкой Линдой Носковой.
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