Футболист «Лас-Пальмаса» умер в 23 года после ДТП
Испанский «Лас-Пальмас» объявил о смерти 23-летнего защитника из второй резервной команды Зебена Рамоса, которого ранее в июне сбила машина.
Инцидент с футболистом произошел в Арукасе (город на Гран-Канарии) 9 июня. Рамос получил тяжелые травмы головы и находился в больнице в критическом состоянии.
За несколько часов до ДТП команда Рамоса вышла в четвертый дивизион, а сам он договорился о продлении контракта с клубом, пишет El Español.
Рамос вернулся в систему «Лас-Пальмаса» в прошлом сезоне и успел дебютировать в дубле («Лас-Пальмас Атлетико»).
Основная команда «Лас-Пальмаса» заняла 19-е место в чемпионате Испании и вылетела во второй дивизион.
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