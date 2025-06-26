Футболист «Лас-Пальмаса» Зебен Рамос умер в 23 года после ДТП

Футболист «Лас-Пальмаса» умер в 23 года после ДТП

Зебена Рамоса 9 июня сбила машина на Гран-Канарии — за несколько часов до этого его команда вышла в четвертый дивизион, а он договорился о продлении контракта. Он был в больнице в критическом состоянии, спасти его не смогли

Зебен Рамос (Фото: Официальный сайт ФК «Лас-Пальмас» )

Испанский «Лас-Пальмас» объявил о смерти 23-летнего защитника из второй резервной команды Зебена Рамоса, которого ранее в июне сбила машина.

Инцидент с футболистом произошел в Арукасе (город на Гран-Канарии) 9 июня. Рамос получил тяжелые травмы головы и находился в больнице в критическом состоянии.

За несколько часов до ДТП команда Рамоса вышла в четвертый дивизион, а сам он договорился о продлении контракта с клубом, пишет El Español.

Рамос вернулся в систему «Лас-Пальмаса» в прошлом сезоне и успел дебютировать в дубле («Лас-Пальмас Атлетико»).

Основная команда «Лас-Пальмаса» заняла 19-е место в чемпионате Испании и вылетела во второй дивизион.