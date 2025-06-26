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Спорт ,  
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«Ливерпуль» купил 21-летнего футболиста сборной Венгрии

«Ливерпуль» купил 21-летнего футболиста сборной Венгрии Милоша Керкеза
Новичком «Ливерпуля» стал Милош Керкез из «Борнмута», который обошелся чемпионам Англии в €47 млн
Милош Керкез
Милош Керкез (Фото: George Wood / Getty Images)

Защитник «Борнмута» и сборной Венгрии Милош Керкез перешел в «Ливерпуль», подписав многолетний контракт, сообщила пресс-служба чемпионов Англии.

Керкез последние два сезона провел в «Борнмуте», сыграл 74 матча и забил два гола. На счету футболиста 23 матча за сборную Венгрии.

Сделка по Керкезу оценивается в £40 млн (€47 млн), отмечает Sky Sports.

Таким образом, с учетом покупки Джереми Фримпонга, Флориана Виртца и ранее достигнутой договоренности по трансферу Георгия Мамардашвили, траты «Ливерпуля» на новичков уже превысили £200 млн в летнее окно.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
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