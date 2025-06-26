«Ливерпуль» купил 21-летнего футболиста сборной Венгрии
Защитник «Борнмута» и сборной Венгрии Милош Керкез перешел в «Ливерпуль», подписав многолетний контракт, сообщила пресс-служба чемпионов Англии.
Керкез последние два сезона провел в «Борнмуте», сыграл 74 матча и забил два гола. На счету футболиста 23 матча за сборную Венгрии.
Сделка по Керкезу оценивается в £40 млн (€47 млн), отмечает Sky Sports.
Таким образом, с учетом покупки Джереми Фримпонга, Флориана Виртца и ранее достигнутой договоренности по трансферу Георгия Мамардашвили, траты «Ливерпуля» на новичков уже превысили £200 млн в летнее окно.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года