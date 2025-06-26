Бывший капитан «Спартака» подписал контракт с турецким клубом
Бывший защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия подписал двухлетний контракт с турецким «Антальяспором», сообщил «Матч ТВ» агент 31-летнего игрока Владимир Кузьмичев.
«Осталось дождаться, чтобы клуб снял бан ФИФА для возможности заявлять игроков. Насколько у нас есть информация от первоисточника, они погасили все задолженности», — отметил агент.
На счету Джикии 44 матча и два гола в сборной России. Со «Спартаком» защитник стал чемпионом России в 2017 году, выиграл Кубок (2022) и Суперкубок (2017) страны.
В прошлом сезоне Джикия играл за «Химки», которые после завершения чемпионата не получили лицензию для РПЛ и анонсировали процедуру банкротства.
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