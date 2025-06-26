Бывший капитан «Спартака» подписал контракт с турецким клубом

Джикия будет играть за «Антальяспор» — он подписал двухлетний контракт, но его пока нельзя зарегистрировать из-за наложенных на клуб ограничений со стороны ФИФА

Георгий Джикия (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия подписал двухлетний контракт с турецким «Антальяспором», сообщил «Матч ТВ» агент 31-летнего игрока Владимир Кузьмичев.

«Осталось дождаться, чтобы клуб снял бан ФИФА для возможности заявлять игроков. Насколько у нас есть информация от первоисточника, они погасили все задолженности», — отметил агент.

На счету Джикии 44 матча и два гола в сборной России. Со «Спартаком» защитник стал чемпионом России в 2017 году, выиграл Кубок (2022) и Суперкубок (2017) страны.

В прошлом сезоне Джикия играл за «Химки», которые после завершения чемпионата не получили лицензию для РПЛ и анонсировали процедуру банкротства.