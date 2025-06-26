Впервые за 48 лет первым номером драфта НБА стал белый американец
Американец Купер Флэгг был выбран «Даллас Маверикс» под первым номером драфта НБА — специальной процедуры выбора клубами игроков, которые хотят выступать в лиге. В предыдущий раз белого американца выбирали первым еще в 1977 году — это был Кент Бенсон («Милуоки Бакс»).
Флэггу 18 лет, он выступал за команду Университета Дьюка и задолго до драфта стал считаться фаворитом.
В этом году он получил большинство наград в студенческом баскетболе и был включен в символическую сборную Национальной ассоциации студенческого спорта.
В 2022-м Федерация баскетбола США признала его лучшим игроком года за выступление на победном чемпионате мира до 17 лет. В прошлом году Флэгг был включен в число игроков, тренировавшихся с основной сборной США перед Олимпиадой.
Драфт НБА проходит в Нью-Йорке.
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