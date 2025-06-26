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Спорт ,  
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Впервые за 48 лет первым номером драфта НБА стал белый американец

Купер Флэгг — первый белый американец за 48 лет, возглавивший драфт НБА
«Даллас» выбрал первым Купера Флэгга — звезду студенческого баскетбола из Университета Дьюка, которого еще в 2022-м в США признали игроком года
Купер Флэгг
Купер Флэгг (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Американец Купер Флэгг был выбран «Даллас Маверикс» под первым номером драфта НБА — специальной процедуры выбора клубами игроков, которые хотят выступать в лиге. В предыдущий раз белого американца выбирали первым еще в 1977 году — это был Кент Бенсон («Милуоки Бакс»).

Флэггу 18 лет, он выступал за команду Университета Дьюка и задолго до драфта стал считаться фаворитом.

В этом году он получил большинство наград в студенческом баскетболе и был включен в символическую сборную Национальной ассоциации студенческого спорта.

В 2022-м Федерация баскетбола США признала его лучшим игроком года за выступление на победном чемпионате мира до 17 лет. В прошлом году Флэгг был включен в число игроков, тренировавшихся с основной сборной США перед Олимпиадой.

Драфт НБА проходит в Нью-Йорке.

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