Португалия пропустила от Кварацхелии свой самый быстрый гол на Евро
Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил Португалии уже на второй минуте матча третьего тура группового этапа Евро-2024. Как сообщает Opta, это самый быстрый пропущенный гол португальцев на чемпионатах Европы (1:32).
Футболист итальянского «Наполи» поучаствовал в 20 из 54 голов сборной Грузии при главном тренере Вилли Саньоле (15 голов и пять передач).
Голевой передачей отметился нападающий «Меца» Жорж Микаутадзе. В первых двух матчах у него было по голу. Он стал первым игроком с результативным действием в каждом из своих первых трех матчей на ЧЕ со времен Гарета Бэйла на Евро-2016.
«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.
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