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Евро-2024 ,  
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Португалия пропустила от Кварацхелии свой самый быстрый гол на Евро

Португалия пропустила от Хвичи Кварацхелии свой самый быстрый гол в истории Евро
Сюжет
Евро-2024
Футболист итальянского «Наполи» отличился на второй минуте
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил Португалии уже на второй минуте матча третьего тура группового этапа Евро-2024. Как сообщает Opta, это самый быстрый пропущенный гол португальцев на чемпионатах Европы (1:32).

Футболист итальянского «Наполи» поучаствовал в 20 из 54 голов сборной Грузии при главном тренере Вилли Саньоле (15 голов и пять передач).

Голевой передачей отметился нападающий «Меца» Жорж Микаутадзе. В первых двух матчах у него было по голу. Он стал первым игроком с результативным действием в каждом из своих первых трех матчей на ЧЕ со времен Гарета Бэйла на Евро-2016.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Грузии по футболу сборная Португалии по футболу Хвича Кварацхелия
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