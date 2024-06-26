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Экс-тренер сборной России по волейболу возглавил польский клуб

Экс-тренер сборной России по волейболу Саммелвуо возглавил польскую «Ресовию»
Финн Туомас Саммелвуо будет совмещать работу в «Ресовии» и в сборной Канады
Туомас Саммелвуо
Туомас Саммелвуо (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу финн Туомас Саммелвуо возглавил польский клуб «Ресовия». Об этом сообщается на сайте команды.

48-летний финн будет совмещать работу в «Ресовии» и в сборной Канады.

В 2022–2024 годах Саммелвуо возглавил польский клуб ЗАКСА, с которым выиграл Лигу чемпионов (2022/23) и Кубок Польши (2022/23).

В России Саммелвуо также тренировал «Кузбасс» и петербургский «Зенит». Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций-2019, однако на чемпионате Европы в том же году не смогла пройти дальше 1/4 финала. На Олимпиаде в Токио Саммелвуо довел Россию до финала, где она уступила Франции.

«Зенит» и сборную России Саммелвуо покинул в 2022 году.

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