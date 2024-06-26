Судья потерял сознание на матче Кубка Америки

Судья получил тепловой удар. Температура во время матча достигала 37 градусов

Первую медицинскую помощь лайнсмену оказал канадский вратарь Максим Крепо (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Боковой судья Умберто Панжой потерял сознание в конце первого тайма матча второго тура группового раунда Кубка Америки между сборными Канады и Перу, который прошел в американском Канзас-Сити (штат Канзас).

Первую медицинскую помощь лайнсмену оказал канадский вратарь Максим Крепо. Вскоре судью госпитализировали.

Панжой получил тепловой удар. Температура во время матча достигала 37 градусов.

Фото: Jamie Squire / Getty Image

Канада победила Перу со счетом 1:0. В группе А лидирует сборная Аргентины, которая одержала две победы на турнире и обеспечила себе место в четвертьфинале.

Второе место занимает Канада, обыгравшая Перу со счетом 1:0. У Перу и Чили по одному очку. На Кубке Америки в четвертьфинал выйдут две лучшие команды группы.