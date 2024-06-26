Судья потерял сознание на матче Кубка Америки
Боковой судья Умберто Панжой потерял сознание в конце первого тайма матча второго тура группового раунда Кубка Америки между сборными Канады и Перу, который прошел в американском Канзас-Сити (штат Канзас).
Первую медицинскую помощь лайнсмену оказал канадский вратарь Максим Крепо. Вскоре судью госпитализировали.
Панжой получил тепловой удар. Температура во время матча достигала 37 градусов.
Канада победила Перу со счетом 1:0. В группе А лидирует сборная Аргентины, которая одержала две победы на турнире и обеспечила себе место в четвертьфинале.
Второе место занимает Канада, обыгравшая Перу со счетом 1:0. У Перу и Чили по одному очку. На Кубке Америки в четвертьфинал выйдут две лучшие команды группы.
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