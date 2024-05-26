Яромира Ягра включили в Зал славы международной федерации хоккея
Чешский хоккеист Яромир Ягр был включен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает пресс-служба организации. Церемония введения состоялась 26 мая в Праге.
Также в Зал славы IIHF были включены Натали Дарвиц (США), Кенни Йонссон (Швеция), Игор Либа (Чехословакия/Словакия), Петтери Нуммелин (Финляндия), Ярослав Поузар (Чехословакия/Чехия), Райан Смит (Канада), Мелоди Дэвидсон (Канада).
В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом (1998), бронзовым призером Игр (2006), чемпионом мира (2005, 2010).
Ягр выигрывал Кубок Стэнли (1991, 1992) в составе «Питтсбурга». Он занимает четвертое место по количеству голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (766).Также он выступал в составе омского «Авангарда». На данный момент 52‑летний форвард играет в чешском «Рытиржи Кладно».
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