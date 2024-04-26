Россиянин из «Каролины» забросил первую с 2018 года шайбу в плей-офф НХЛ
«Каролина Харрикейнз» в гостях обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Брент Бернс (5-я минута), российский защитник Дмитрий Орлов (11) и Себастьян Ахо (28). У проигравших отличились Пьер Энгвалль (23) и Брок Нельсон (38).
Для Орлова это первая шайба в плей-офф с 2018 года, когда он завоевал Кубок Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз».
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал две голевые передачи и был признан первой звездой встречи.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 11 бросков из 14 и был заменен после третьей пропущенной шайбы. Его сменил соотечественник Семен Варламов, который отразил все восемь бросков.
Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Каролины». Четвертый матч состоится в ночь на 28 апреля в Нью-Йорке.
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