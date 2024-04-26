Первый с 2018 года гол Орлова в плей-офф помог «Каролине» победить «Айлендерс»

Россиянин из «Каролины» забросил первую с 2018 года шайбу в плей-офф НХЛ

«Каролина» нанесла «Айлендерс» третье поражение в первом раунде плей-офф. Дмитрий Орлов на забивал с 2018 года, когда с «Вашингтоном» выигрывал Кубок Стэнли. Две передачи сделал Андрей Свечников

Дмитрий Орлов (Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters)

«Каролина Харрикейнз» в гостях обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Брент Бернс (5-я минута), российский защитник Дмитрий Орлов (11) и Себастьян Ахо (28). У проигравших отличились Пьер Энгвалль (23) и Брок Нельсон (38).

Для Орлова это первая шайба в плей-офф с 2018 года, когда он завоевал Кубок Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал две голевые передачи и был признан первой звездой встречи.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 11 бросков из 14 и был заменен после третьей пропущенной шайбы. Его сменил соотечественник Семен Варламов, который отразил все восемь бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Каролины». Четвертый матч состоится в ночь на 28 апреля в Нью-Йорке.