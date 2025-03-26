Свёнтек проиграла 140-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Майами
Польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами.
В 1/4 финала 23-летняя Свёнтек, вторая сеяная, уступила 19-летней Александре Эале с Филиппин, 140-й ракетке мира, со счетом 2:6, 5:7.
Свёнтек, которая занимает второе место в рейтинге WTA, впервые с марта 2021 года уступила сопернице из-за пределов топ-100 (38 побед).
Эала, которая получила wild card в основную сетку, впервые в своей карьере играла в 1/4 финала на турнире WTA. Ее следующей соперницей будет британка Эмма Радукану или американка Джессика Пегула.
Турнир в Майами завершится 29 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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