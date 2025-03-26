Боец UFC Антонина Шевченко ушла из ММА ради карьеры пилота
Боец ММА Антонина Шевченко сообщила Metaratings, что инициировала разрыв контракта с UFC, чтобы сосредоточиться на карьере пилота.
Ранее 26 марта стало известно, что 40-летнюю Шевченко, выступающую под флагом Киргизии, исключили из числа бойцов на контракте с UFC.
«Я попросила о досрочном расторжении контракта с UFC. Моя карьера пилота требует полного сосредоточения», — сказала Шевченко.
По словам Шевченко, теперь она хочет сосредоточиться на следующем этапе в жизни. «Самолеты и небо зовут», — добавила спортсменка.
В UFC она выступала с 2019 года, одержав четыре победы и потерпев четыре поражения. Всего в ММА у Шевченко десять побед в 14 поединках.
Младшая сестра Шевченко Валентина сейчас является чемпионкой UFC в легчайшем весе.
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