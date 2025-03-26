Экс-тренеру молодежной сборной Англии диагностировали болезнь Паркинсона

Эйди Бутройд также известен по работе с «Уотфордом», который в сезоне 2006/07 дошел до полуфинала Кубка Англии

Эйди Бутройд (Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

Бывший тренер «Уотфорда» и молодежной сборной Англии Эйди Бутройд сообщил, что ему диагностировали болезнь Паркинсона.

«Три года назад мне поставили диагноз болезнь Паркинсона. Это произошло, когда я проходил рутинное ежегодное обследование, и новость стала для меня настоящим шоком», — говорится в заявлении 54-летнего Бутройда, опубликованном на сайте профсоюза английских тренеров.

По словам Бутройда, ему потребовалось время, чтобы решиться рассказать о диагнозе. «Моя страсть и любовь к тренерству сильны как никогда, я сосредоточен на поддержании физической формы, что является ключом к замедлению прогрессирования болезни Паркинсона. Я готов открыть следующую главу в своей жизни», — добавил он.

Болезнь Паркинсона — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание. Оно развивается из-за постепенной гибели нейронов, вырабатывающих дофамин. Среди основных симптомов — замедление двигательной активности, проблемы с памятью, трудности зрительно-пространственного восприятия и др.

Бутройд по итогам сезона 2005/06 вывел «Уотфорд» в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Команда продержалась в элите всего год, но дошла до полуфинала Кубка Англии.

Также Бутройд тренировал «Колчестер», «Ковентри», «Нортгемптон» и различные юношеские и молодежную сборные Англии. Последним местом работы тренера был индийский «Джамшедпур», который он покинул в 2023 году.