Экс-тренеру молодежной сборной Англии диагностировали болезнь Паркинсона
Бывший тренер «Уотфорда» и молодежной сборной Англии Эйди Бутройд сообщил, что ему диагностировали болезнь Паркинсона.
«Три года назад мне поставили диагноз болезнь Паркинсона. Это произошло, когда я проходил рутинное ежегодное обследование, и новость стала для меня настоящим шоком», — говорится в заявлении 54-летнего Бутройда, опубликованном на сайте профсоюза английских тренеров.
По словам Бутройда, ему потребовалось время, чтобы решиться рассказать о диагнозе. «Моя страсть и любовь к тренерству сильны как никогда, я сосредоточен на поддержании физической формы, что является ключом к замедлению прогрессирования болезни Паркинсона. Я готов открыть следующую главу в своей жизни», — добавил он.
Болезнь Паркинсона — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание. Оно развивается из-за постепенной гибели нейронов, вырабатывающих дофамин. Среди основных симптомов — замедление двигательной активности, проблемы с памятью, трудности зрительно-пространственного восприятия и др.
Бутройд по итогам сезона 2005/06 вывел «Уотфорд» в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Команда продержалась в элите всего год, но дошла до полуфинала Кубка Англии.
Также Бутройд тренировал «Колчестер», «Ковентри», «Нортгемптон» и различные юношеские и молодежную сборные Англии. Последним местом работы тренера был индийский «Джамшедпур», который он покинул в 2023 году.
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