Емельяненко заявил, что пока не может ходить после операции на позвоночнике

Александр Емельяненко заявил, что пока не может ходить после операции

По словам российского бойца ММА, его состояние с каждым днем улучшается и в будущем он собирается продолжить свою карьеру

Александр Емельяненко (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал ТАСС, как проходит его восстановление после операции на позвоночнике.

В середине марта 43-летний спортсмен перенес операцию из-за межпозвоночной грыжи, которая, по словам спортсмена, «придавила спинной мозг». Восстановление займет почти год.

«Состояние с каждым днем улучшается. Я пока не хожу, передвигаюсь на кресле-каталке. Но каждый день делаю физические упражнения и потихоньку все увереннее становлюсь на ноги», — сказал Емельяненко.

По словам бойца, он планирует возобновить спортивную карьеру. «Врачи дают утешительные, замечательные и положительные прогнозы. Собираюсь продолжать спортивную карьеру, невзирая на советы врачей. <...> Я буду еще выступать и порадую вас», — добавил спортсмен.

В последнем поединке в декабре 2024-го Емельяненко за 36 секунд победил Алексея Гончарова на турнире NFL в Ингушетии. Всего на счету Емельяненко 29 побед, девять поражений и ничья в профессиональных боях ММА.