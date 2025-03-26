Александр Емельяненко заявил, что пока не может ходить после операции
Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал ТАСС, как проходит его восстановление после операции на позвоночнике.
В середине марта 43-летний спортсмен перенес операцию из-за межпозвоночной грыжи, которая, по словам спортсмена, «придавила спинной мозг». Восстановление займет почти год.
«Состояние с каждым днем улучшается. Я пока не хожу, передвигаюсь на кресле-каталке. Но каждый день делаю физические упражнения и потихоньку все увереннее становлюсь на ноги», — сказал Емельяненко.
По словам бойца, он планирует возобновить спортивную карьеру. «Врачи дают утешительные, замечательные и положительные прогнозы. Собираюсь продолжать спортивную карьеру, невзирая на советы врачей. <...> Я буду еще выступать и порадую вас», — добавил спортсмен.
В последнем поединке в декабре 2024-го Емельяненко за 36 секунд победил Алексея Гончарова на турнире NFL в Ингушетии. Всего на счету Емельяненко 29 побед, девять поражений и ничья в профессиональных боях ММА.
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