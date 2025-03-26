Экс-чемпион UFC сел в тюрьму. Кого еще сажали из звезд ММА и бокса

Двукратный чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес был осужден за покушение на убийство. Кого еще из звезд MMA и бокса сажали в тюрьму за нарушение закона — в материале «РБК Спорт»

Фото: Экс-чемпионы UFC Кейн Веласкес и Хабиб Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Кейн Веласкес

В марте 2025 года суд округа Санта-Клара (Калифорния) приговорил бывшего двукратного чемпиона UFC Кейна Веласкеса к пяти годам тюрьмы за покушение на убийство. Веласкес признал себя виновным в этом преступлении, а также в нападении и незаконном хранении оружия, что было связано с попыткой самосуда над Харри Гулартом, обвиненным в растлении малолетней родственницы бойца.

В 2022 году Веласкес преследовал Гуларта на автомобиле, когда тот ехал за электронным браслетом для домашнего ареста, и неоднократно обстрелял автомобиль мужчины. Во время инцидента был ранен отчим Гуларта, находившийся в том же автомобиле.

Александр Емельяненко

Фото: Российй боец ММА, многократный чемпион России и мира по боевому самбо Алексанскидр Емельяненко (Сергей Петров/NEWS.ru/TACC)

Александр Емельяненко, российский боец смешанных единоборств, также выступавший в профессиональном боксе, в мае 2015 года был осужден на 4,5 года за изнасилование 26-летней домработницы, однако в октябре 2016 года получил условно-досрочное освобождение, после которого продолжил карьеру. По этому делу Емельяненко назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

Майк Тайсон

Фото: Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон (AP/TASS)

В июле 1991 года американский профессиональный боксер и бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон был арестован после того, как Дезире Вашингтон обвинила его в сексуальном насилии. В то время как девушка обвиняла Тайсона в изнасиловании, произошедшем ночью в номере отеля в Индианаполисе, боксер настаивал на обоюдном согласии.

В 1992 году Тайсон был признан виновным и приговорен к шести годам тюремного заключения с последующим четырехлетним испытательным сроком. В итоге Тайсон был освобожден в марте 1995 года, отбыв менее трех лет. Боксер также был пожизненно обязан состоять на учете как сексуальный преступник второго уровня.

Сонни Листон

Фото: американский боксер и чемпион мира в тяжелом весе Чарльз «Сонни» Листон (Global Look Press)

В юности американский боксер и чемпион мира в тяжелом весе Чарльз «Сонни» Листон столкнулся с тяжелыми жизненными обстоятельствами, включая жестокое обращение в семье, что впоследствии отразилось на его вовлечении в криминальную среду.

В 1950 году Листон был заключен в тюрьму за участие в вооруженном ограблении бензоколонки. Именно в период отбывания срока в исправительном учреждении он начал заниматься боксом. В 1952 году Листон был условно-досрочно освобожден и сразу начал профессиональную боксерскую карьеру.

Мухаммед Али

Фото: Легендарный боксер Мохаммед Али (Imago)

В июне 1967 года в Хьюстоне состоялся судебный процесс по делу Мухаммеда Али, одного из самых известных боксеров в истории мирового бокса, обвинявшегося в отказе от военной присяги и службы в армии США. По итогам разбирательства суд приговорил Али к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере $10 млн. Однако боксер не отбывал длительный тюремный срок, фактически проведя за решеткой лишь 10 дней. Помимо этого, он был лишен титула чемпиона мира и боксерской лицензии.

Расул Мирзаев

Боец смешанных единоборств и уроженец Дагестана Расул Мирзаев в августе 2011 года в ходе конфликта около ночного клуба ударил оппонента, 19-летнего Ивана Агафонова, после чего пострадавший сначала впал в кому, а позднее скончался. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в убийстве по неосторожности и получил два года лишения свободы.

Джонатан Коппенхавер

Фото: Экс-боец UFC Джонатан Коппенхавер получил пожизненный срок за избиение бывшей девушки и ее друга (AP/TASS)

Американский боец Джонатан Коппенхавер, более известный под прозвищем «War Machine», в 2014 году совершил жестокое нападение на свою бывшую девушку Кристи Мак и ее спутника Кори Томаса, при котором оба пострадавших получили несколько тяжелых травм. Также бойца признавали виновным в совершении действий сексуального характера.

В 2017 году Коппенхавер был осужден по 29 пунктам уголовного обвинения в изнасиловании, похищении людей, нанесении побоев в быту и другим обвинениям. В том же году американец получил пожизненный срок заключения с возможностью условно-досрочного освобождения лишь через 36 лет.

Диего Корралес

В 2001 году американский боксер-профессионал Диего Корралес был осужден за домашнее насилие и отбыл 14 месяцев тюремного заключения после нападения на свою беременную жену. На протяжении своей карьеры он неоднократно сталкивался с юридическими проблемами, в том числе с арестами за вождение в нетрезвом виде, а также с финансовыми трудностями.

Ли Мюррей

В 2006 году британский боец смешанных единоборств Ли Мюррей и его сообщники совершили в Тонбридже ограбление склада Securitas, ставшее крупнейшим в истории Великобритании хищением наличных денег. Сумма похищенного составила £53 млн. Спустя четыре месяца Мюррей был арестован в Марокко и приговорен к десяти годам тюремного заключения, впоследствии увеличенного до 25 лет.

Риддик Боу

Фото: Бывший чемпион мира в тяжелом весе и серебряный олимпийский призер Риддик Боу (Global Look Press)

В 1998 году бывший чемпион мира в тяжелом весе и серебряный олимпийский призер Риддик Боу был осужден за похищение своей бывшей жены и детей и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. В дальнейшем он неоднократно обвинялся в домашнем насилии и нападениях.

Тони Айяла-младший

Боксер, имевший в карьере титул чемпиона США и победителя «Золотых перчаток», был осужден за изнасилование, совершенное 1 января 1983 года. Он проник в дом, где жила молодая учительница, избил и изнасиловал девушку. Боксер был приговорен к 35 годам лишения свободы. В 1999 году Айяла вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

Также в 2004 году Айяла был приговорен к десятилетнему сроку за превышение скорости, хранение героина и распространение детской порнографии, после которого вышел на свободу в 2014 году.

Майк Уайтхедд

В 2010 году американский профессиональный боксер, выступавший в UFC Майк Уайтхедд был арестован по обвинению в изнасиловании двух знакомых девушек. Инцидент произошел в его доме, куда женщины пришли на барбекю и там же остались, после того как выпили.

Заключив сделку о признании вины, Уайтхед, по решению суда, был обязан пожизненно состоять на учете как сексуальный преступник и выплатить около $2,4 тыс. компенсации. Он отбыл трехлетний тюремный срок, после чего был освобожден и возобновил карьеру в ММА.

Рубин Картер

Фото: Американский боксёр Рубин Картер (ZUMAPRESS.com)

Американский боксер-профессионал и почетный чемпион по версии WBC (1993) Рубин Картер, а также его друг Джон Артис, были ошибочно осуждены на пожизненный срок из-за тройного убийства, произошедшего в 1966 году в одном из баров города Патерсона. Картер оказался владельцем автомобиля, на котором скрылись преступники, однако сам к убийству причастен не был. Во время ведения дела полицией был проигнорированы важные детали расследования, а двое свидетелей утверждали, что видели подсудимых выходящими из бара.

В тюрьме боксер написал книгу, в которой указывал на свою невиновность. Дело было пересмотрено, и Картер был выпущен под залог в 1976 году. Однако в нетрезвом состоянии боксер поднял руку на женщину, помогавшую ему в освобождении, за что вновь был отправлен в тюрьму. Картер был освобожден в 1985 году, когда его приговор был отменен после нескольких лет апелляций и общественной поддержки.

Джо Сон

Южнокорейский боец Джо Сон, дебютировавший в UFC-4 в 1994 году, также известен своей работой в киноиндустрии, где он принимал участие в фильмах «Кровавый кулак 5: Живая мишень», «Сильнейший удар 2» и «Остин Пауэр». В 2008 году мелкий вандализм обернулся для Сона пожизненным заключением. Образец ДНК, сданный бойцом в рамках соглашения о признании вины, неожиданно выявил его причастность к преступлению сексуального характера, совершенному еще в 1990 году.

В 2011 году Сон был приговорен к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения. Однако убийство сокамерника в том же году лишило его этой возможности, и он до сих пор отбывает наказание в калифорнийской тюрьме.

Томми Моррисон

Фото: Американский боксёр-профессионал (Getty Images)

Чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной ассоциации бокса (WBA) Томми Моррисон получил в 2000 году двухлетний тюремный срок по нескольким обвинениям, включая незаконное хранение оружия и нарушение правил дорожного движения.

Флойд Мейвезер

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер совершил жестокое избиение бывшей подруги и матери своих детей Джози Харрис в сентябре 2010 года. Будучи приговоренным в декабре 2011 года, в июне 2012 года он начал отбывать наказание сроком в 90 дней, однако был досрочно освобожден из тюрьмы в августе того же года.

Дмитрий Сосновский

Дмитрий Сосновский, российский боец смешанных единоборств, представляющий тяжелую весовую категорию, был арестован в ноябре 2019 года как подозреваемый по делу о похищении человека группой лиц, а в мае 2021 был приговорен к 8 годам и 5 месяцам колонии. Боец получил условно-досрочное освобождение в октябре 2024 года.