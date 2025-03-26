Скаут клуба Малкина назвал фаворита Кубка Гагарина
Скаут клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд в разговоре с «РБК Спорт» назвал ярославский «Локомотив», ставший победителем регулярного чемпионата, главным фаворитом плей-офф Кубка Гагарина.
«Чисто гипотетически, фаворит на бумаге — «Локомотив». Кроме этого, есть еще четыре-пять команд, которые тоже могут выиграть», — сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
Вайсфельд призвал не списывать со счетов СКА, который неудачно выступил в регулярном чемпионате, заняв седьмое место на Западе.
«СКА всем карты спутали своим седьмым местом, и я так думаю, что «Динамо» не очень счастливы от того, что они на СКА попали. Трудно сказать, но учитывая их [СКА] очень сильный состав, они могут преподнести сюрприз в плей-офф», — считает экс-арбитр.
Вайсфельд выделил лучшую и худшую команды регулярного чемпионата КХЛ. «Если говорить про разочарование регулярного чемпионата, думаю, это «Барыс». Они просто провалили этот сезон. Удивил «Локомотив». Понятно, что сильная команда, но я не думал, что они с первого тура захватят лидерство и с таким огромным отрывом завершат регулярку. Они удивили не тем, что заняли первое место, а тем, с каким отрывом и внешней легкостью они это сделали», — сказал хоккейный эксперт.
В воскресенье завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по результатам которого стали известны все пары первого раунда серии плей-офф. Первые матчи серии состоятся 26 марта.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург». В финальной серии прошлого сезона клуб всухую обыграл ярославский «Локомотив» (4–0).
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