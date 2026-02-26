Хет-трик Филина помог «Спартаку» победить «Адмирал»

«Спартак» победил со счетом 6:3

Егор Филин (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Московский «Спартак» победил владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

У московской команды три шайбы на счету Егора Филина (11-я, 55-я и 60-я минуты), по голу забили Михаил Мальцев (15), Джозеф Кин (35), Даниил Гутик (53).

У «Адмирала» отличились Либор Шулак (31), Оскар Булавчук (37) и Дмитрий Завгородний (48).

Филин ранее в этом сезоне провел 19 матчей и забросил в них две шайбы.

«Спартак» выиграл второй матч подряд и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Адмирала» третий проигрыш подряд и 11-я строчка в Восточной конференции.