Хет-трик Филина помог «Спартаку» победить «Адмирал»
Московский «Спартак» победил владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.
У московской команды три шайбы на счету Егора Филина (11-я, 55-я и 60-я минуты), по голу забили Михаил Мальцев (15), Джозеф Кин (35), Даниил Гутик (53).
У «Адмирала» отличились Либор Шулак (31), Оскар Булавчук (37) и Дмитрий Завгородний (48).
Филин ранее в этом сезоне провел 19 матчей и забросил в них две шайбы.
«Спартак» выиграл второй матч подряд и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Адмирала» третий проигрыш подряд и 11-я строчка в Восточной конференции.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу