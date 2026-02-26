Во Франции голкипера заподозрили в симуляции травмы из-за Рамадана
Португальский голкипер «Нанта» Антони Лопеш, сообщивший о травме во время матча с «Гавром» в чемпионате Франции 22 февраля, дал возможность поесть футболистам, соблюдающим Рамадан, пишет Ouest-France и Give Me Sport.
После заката, на 74-й минуте матча, Лопеш упал на газон и пожаловался на боль в бедре. Поскольку вратарям помощь оказывается прямо на поле, к нему подбежали медработники и осматривали его несколько минут.
В это время несколько игроков, исповедующих ислам, отправились к скамейкам запасных, чтобы поесть и попить.
Лопеш возобновил игру, а после матча в общении с журналистами «многозначительно улыбался» на вопросы о травме, что вызвало подозрения, не был ли перерыв на травму преднамеренным, отмечает Ouest-France.
В чемпионате Франции не разрешаются паузы по религиозным причинам, в отличие от английской и немецкой лиг, пишет Give Me Sport.
Матч завершился победой «Нанта» со счетом 2:0.
Рамадан завершится 19 марта.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу