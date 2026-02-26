Во Франции голкипера заподозрили в симуляции травмы из-за Рамадана

Голкипер «Нанта» пожаловался на боль в бедре во время матча, и за счет паузы соблюдающие Рамадан футболисты смогли перекусить. Вратарь после матча «многозначительно улыбался» на вопросы о здоровье, пишет Ouest-France

Антони Лопеш (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Португальский голкипер «Нанта» Антони Лопеш, сообщивший о травме во время матча с «Гавром» в чемпионате Франции 22 февраля, дал возможность поесть футболистам, соблюдающим Рамадан, пишет Ouest-France и Give Me Sport.

После заката, на 74-й минуте матча, Лопеш упал на газон и пожаловался на боль в бедре. Поскольку вратарям помощь оказывается прямо на поле, к нему подбежали медработники и осматривали его несколько минут.

В это время несколько игроков, исповедующих ислам, отправились к скамейкам запасных, чтобы поесть и попить.

Лопеш возобновил игру, а после матча в общении с журналистами «многозначительно улыбался» на вопросы о травме, что вызвало подозрения, не был ли перерыв на травму преднамеренным, отмечает Ouest-France.

В чемпионате Франции не разрешаются паузы по религиозным причинам, в отличие от английской и немецкой лиг, пишет Give Me Sport.

Матч завершился победой «Нанта» со счетом 2:0.

Рамадан завершится 19 марта.