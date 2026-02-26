 Перейти к основному контенту
0

Итальянский гольфист упал в шахту лифта перед чемпионатом в ЮАР

Итальянский гольфист упал в шахту лифта за несколько часов до чемпионата в ЮАР
36-летний Андреа Паван получил множественные травмы и перенес несколько операций, угрозы его жизни нет
Андреа Паван
Андреа Паван (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Итальянский гольфист Андреа Паван упал в шахту лифта с высоты трех этажей и получил множественные травмы, в том числе плеча и спины, перед Открытым чемпионатом ЮАР (входит в календарь DP World Tour), сообщили Golf Channel и La Gazzetta dello sport со ссылкой на источники.

Собеседники La Gazzetta dello sport утверждают, что инцидент произошел за несколько часов до начала чемпионата. 36-летний Паван проживал в здании недалеко от Кейптауна в ЮАР. После вызова лифта двери открылись на его этаже, но кабины там не было, а спортсмен вошел внутрь.

Гольфист перенес несколько сложных операций, передает Golf Channel. Угрозы его жизни нет, спортсмен находится в сознании и может двигать ногами, пишет La Gazzetta dello sport.

Представитель DP World Tour подтвердил Golf Channel, что Паван снялся с Открытого чемпионата ЮАР из-за травмы, но не уточнил подробности.

Паван дважды выигрывал Европейский тур по гольфу, побеждал в D+D Real Czech Masters (2018) и Bmw International Open в Мюнхене (2019).

Рената Утяева
гольф
