Итальянский гольфист упал в шахту лифта перед чемпионатом в ЮАР
Итальянский гольфист Андреа Паван упал в шахту лифта с высоты трех этажей и получил множественные травмы, в том числе плеча и спины, перед Открытым чемпионатом ЮАР (входит в календарь DP World Tour), сообщили Golf Channel и La Gazzetta dello sport со ссылкой на источники.
Собеседники La Gazzetta dello sport утверждают, что инцидент произошел за несколько часов до начала чемпионата. 36-летний Паван проживал в здании недалеко от Кейптауна в ЮАР. После вызова лифта двери открылись на его этаже, но кабины там не было, а спортсмен вошел внутрь.
Гольфист перенес несколько сложных операций, передает Golf Channel. Угрозы его жизни нет, спортсмен находится в сознании и может двигать ногами, пишет La Gazzetta dello sport.
Представитель DP World Tour подтвердил Golf Channel, что Паван снялся с Открытого чемпионата ЮАР из-за травмы, но не уточнил подробности.
Паван дважды выигрывал Европейский тур по гольфу, побеждал в D+D Real Czech Masters (2018) и Bmw International Open в Мюнхене (2019).
