Главный тренер «Балтики» оценил подготовку команды к рестарту сезона РПЛ

27 февраля команда встретится в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в первом матче 19-го тура РПЛ

Андрей Талалаев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил «Матч ТВ», что команда отлично подготовилась к рестарту сезона.

В пятницу, 27 февраля, «Балтика» встретится с «Зенитом» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Матч станет первым в рамках 19-го тура РПЛ.

«Я могу сказать, что еще ни одна команда не была готова так, как эта. За наши 13 лет работы. Поэтому я горд за ребят, за свой тренерский штаб», — заявил Талалаев.

Говоря о предстоящей встрече с петербургским клубом, тренер подчеркнул, что команда не испытывает никакой усталости от сборов и полностью сконцентрирована на игре: «Мы готовы к матчу с «Зенитом». Выйдем без груза работы, которую перелопатили за подготовительный период».

После 18 туров «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Краснодару». «Балтика» с 35 баллами располагается на пятой строчке.