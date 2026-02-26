Агент Малинина заявил, что Олимпиада-2026 не станет для фигуриста последней

Агент Малинина заявил, что ОИ-2026 для фигуриста не последние

По словам Закаряна, фигурист сделал выводы после неудачного выступления на Олимпиаде и нацелен на новые вершины

Илья Малинин (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин не планирует завершать карьеру после неудачного выступления в личном турнире на Играх в Италии. Об этом «Матч ТВ» рассказал агент спортсмена Ари Закарян.

«Это была первая Олимпиада для Ильи, и думаю, что не последняя. Выводы сделаны, сейчас он готовится к чемпионату мира. Он готов работать дальше. Проблем с эмоциональным состоянием у Ильи нет», — заявил Закарян.

На вопрос о возможном участии в Олимпиаде-2030 агент ответил: «Времени впереди много, загадывать сложно, но в его планах двигаться дальше и развиваться. Это определенно».

21-летний Малинин лидировал после короткой программы на Олимпиаде в Милане, но провалил произвольную, заняв итоговое восьмое место. При этом он помог сборной США завоевать золото в командном турнире.

В конце марта Малинин примет участие в чемпионате мира в Праге, где будет защищать титул двукратного действующего чемпиона мира.