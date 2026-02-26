Агент Малинина заявил, что ОИ-2026 для фигуриста не последние
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин не планирует завершать карьеру после неудачного выступления в личном турнире на Играх в Италии. Об этом «Матч ТВ» рассказал агент спортсмена Ари Закарян.
«Это была первая Олимпиада для Ильи, и думаю, что не последняя. Выводы сделаны, сейчас он готовится к чемпионату мира. Он готов работать дальше. Проблем с эмоциональным состоянием у Ильи нет», — заявил Закарян.
На вопрос о возможном участии в Олимпиаде-2030 агент ответил: «Времени впереди много, загадывать сложно, но в его планах двигаться дальше и развиваться. Это определенно».
21-летний Малинин лидировал после короткой программы на Олимпиаде в Милане, но провалил произвольную, заняв итоговое восьмое место. При этом он помог сборной США завоевать золото в командном турнире.
В конце марта Малинин примет участие в чемпионате мира в Праге, где будет защищать титул двукратного действующего чемпиона мира.
