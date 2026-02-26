Лыжникам за победу на ЧР в Южно-Сахалинске подарили больших крабов

Обладателями дальневосточных крабов стали Сергей Ардашев, Вероника Степанова, Александр Большунов и Евгения Крупицкая. Кроме краба чемпионы получили по 150 тыс. руб.

Фото: Пресс-служба чемпионата России в Сахалине

Победители чемпионата России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске, получили камчатских крабов от губернатора региона Валерия Лимаренко. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Сергей Ардашев, победивший в скиатлоне, опубликовал фотографию с крабом в своем телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Сергея Ардашева

Помимо него, крабов получили победительница скиатлона Вероника Степанова, а также Александр Большунов и Евгения Крупицкая, выигравшие накануне гонки с раздельным стартом.

Чемпионат России стартовал 25 февраля и продлится до 8 марта. В субботу, 28 февраля, состоится смешанная эстафета.