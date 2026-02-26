Лыжникам за победу на ЧР в Южно-Сахалинске подарили больших крабов
Победители чемпионата России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске, получили камчатских крабов от губернатора региона Валерия Лимаренко. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Сергей Ардашев, победивший в скиатлоне, опубликовал фотографию с крабом в своем телеграм-канале.
Помимо него, крабов получили победительница скиатлона Вероника Степанова, а также Александр Большунов и Евгения Крупицкая, выигравшие накануне гонки с раздельным стартом.
Чемпионат России стартовал 25 февраля и продлится до 8 марта. В субботу, 28 февраля, состоится смешанная эстафета.
