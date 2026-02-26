Роналду стал совладельцем одной из лучших команд второй лиги Испании
Португальский футболист Криштиану Роналду приобрел 25% акций испанской «Альмерии», выступающей во втором дивизионе чемпионата Испании (Сегунде), сообщила пресс-служба клуба.
Роналду купил долю через свою компанию CR7 Sports Investments.
Роналду заявил, что давно хотел вносить вклад в развитие футбола не только на поле.
Более шести лет «Альмерией» владеют предприниматели из Саудовской Аравии. Нынешний президент клуба Мохамед Аль-Хереиджи приобрел клуб в 2025 году у Турки Аль аш-Шейха (ныне — председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии).
В предыдущий раз «Альмерия» играла в первой лиге в сезоне 2023/24.
В этом сезоне она идет третьей в Сегунде, уступая два очка лидирующему «Расингу».
Роналду с 2023 года выступает в Саудовской Аравии за «Ан-Наср» из Эр-Рияда.
