Роналду стал совладельцем одной из лучших команд второй лиги Испании

Роналду стал совладельцем «Альмерии» из второго дивизиона Испании

Футболист приобрел 25% доли в «Альмерии», которая в этом сезоне идет в числе лидеров Сегунды и может завоевать право вернуться в топ-дивизион

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальский футболист Криштиану Роналду приобрел 25% акций испанской «Альмерии», выступающей во втором дивизионе чемпионата Испании (Сегунде), сообщила пресс-служба клуба.

Роналду купил долю через свою компанию CR7 Sports Investments.

Роналду заявил, что давно хотел вносить вклад в развитие футбола не только на поле.

Более шести лет «Альмерией» владеют предприниматели из Саудовской Аравии. Нынешний президент клуба Мохамед Аль-Хереиджи приобрел клуб в 2025 году у Турки Аль аш-Шейха (ныне — председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии).

В предыдущий раз «Альмерия» играла в первой лиге в сезоне 2023/24.

В этом сезоне она идет третьей в Сегунде, уступая два очка лидирующему «Расингу».

Роналду с 2023 года выступает в Саудовской Аравии за «Ан-Наср» из Эр-Рияда.