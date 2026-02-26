Биатлонистка Шевченко выиграла спринт в финале Кубка России
Биатлонистка Наталия Шевченко заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на финальном этапе Кубка России в Златоусте (Челябинская область).
Шевченко преодолела дистанцию за 21 минуту 39,9 секунды, она не допустила промахов на двух огневых рубежах.
Второй с отставанием 27,7 секунды и чистой стрельбой финишировала Инна Терещенко. Третье место заняла Кристина Резцова (+29,6; с одним промахом).
В пятницу в Златоусте пройдет мужской спринт, в субботу — гонки преследования, завершится этап масс-стартами 1 марта.
