Биатлонистка Шевченко выиграла спринт в финале Кубка России

Биатлонистка Наталия Шевченко выиграла спринт в финале Кубка России
Тройку призеров гонки в Златоусте составили Наталия Шевченко, Инна Терещенко и Кристина Резцова
Наталия Шевченко
Наталия Шевченко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Биатлонистка Наталия Шевченко заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на финальном этапе Кубка России в Златоусте (Челябинская область).

Шевченко преодолела дистанцию за 21 минуту 39,9 секунды, она не допустила промахов на двух огневых рубежах.

Второй с отставанием 27,7 секунды и чистой стрельбой финишировала Инна Терещенко. Третье место заняла Кристина Резцова (+29,6; с одним промахом).

В пятницу в Златоусте пройдет мужской спринт, в субботу — гонки преследования, завершится этап масс-стартами 1 марта.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Биатлон Кристина Резцова
