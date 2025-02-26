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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дубае
Первая ракетка России во втором круге без проблем обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара
Даниил Медведев
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Дубае.
Во втором круге 29-летний Медведев, посеянный на турнире под первым номером, обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара, 29-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.
Следующим соперником Медведева будет голландец Таллон Грикспор (47-й номер рейтинга ATP).
Медведев занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.
Турнир в Дубае с призовым фондом более $3 млн завершится 1 марта.
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