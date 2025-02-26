Даниил Медведев вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дубае

Первая ракетка России во втором круге без проблем обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара

Даниил Медведев (Фото: IMAGO / NOUSHAD / Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Дубае.

Во втором круге 29-летний Медведев, посеянный на турнире под первым номером, обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара, 29-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.

Следующим соперником Медведева будет голландец Таллон Грикспор (47-й номер рейтинга ATP).

Медведев занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.

Турнир в Дубае с призовым фондом более $3 млн завершится 1 марта.