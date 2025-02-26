«Зенит» покинул третий за зимнее межсезонье бразилец

Полузащитник Ду Кейрос продолжит карьеру в «Спорт Ресифи»

Ду Кейрос (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос перешел в бразильский «Спорт Ресифи» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Соглашение рассчитано до конца 2025 года.

Ду Кейрос перешел в «Зенит» в июне 2023 года из «Коринтианса», подписав контракт на пять лет. Футболист выиграл с командой Сергея Семака Суперкубок России. Всего на счету 25-летнего футболиста 16 матчей и один гол за «Зенит».

Прошлый год бразилец провел в аренде в «Гремио».

Ду Кейрос стал третьим бразильцем, покинувшим «Зенит» в это межсезонье. Ранее это сделали Клаудиньо (перешел в «Аль-Садд» за €20 млн) и Артур («Ботафого», €10 млн).

В первом после зимней паузы туре РПЛ «Зенит» 1 марта примет ЦСКА.