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«Зенит» покинул третий за зимнее межсезонье бразилец

Бразильский футболист «Зенита» Ду Кейрос перешел в «Спорт Ресифи»
Полузащитник Ду Кейрос продолжит карьеру в «Спорт Ресифи»
Ду Кейрос
Ду Кейрос (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос перешел в бразильский «Спорт Ресифи» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Соглашение рассчитано до конца 2025 года.

Ду Кейрос перешел в «Зенит» в июне 2023 года из «Коринтианса», подписав контракт на пять лет. Футболист выиграл с командой Сергея Семака Суперкубок России. Всего на счету 25-летнего футболиста 16 матчей и один гол за «Зенит».

Прошлый год бразилец провел в аренде в «Гремио».

Ду Кейрос стал третьим бразильцем, покинувшим «Зенит» в это межсезонье. Ранее это сделали Клаудиньо (перешел в «Аль-Садд» за €20 млн) и Артур («Ботафого», €10 млн).

В первом после зимней паузы туре РПЛ «Зенит» 1 марта примет ЦСКА.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Ду Кейрос ФК Спорт Ресифи
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