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Тесты «Формулы-1» прервали из-за отключения света на трассе в Бахрейне

На автодроме «Сахир» начались предсезонные тесты «Формулы-1», вечерняя сессия была прервана из-за проблем с электричеством
Фото: Mark Thompson / Getty Images
Фото: Mark Thompson / Getty Images

Вечерняя сессия первого дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне была прервана из-за проблем с электричеством на автодроме «Сахир». Об этом сообщается на сайте «Формулы-1».

«Красные флаги, но аварии не было. Вместо этого произошло отключение электроэнергии, и большинство боксов сейчас погружено во тьму», — говорится в сообщении.

Работы по восстановлению электричества продолжаются уже больше 20 минут. Вечерняя сессия должна завершиться через полтора часа.

Лучшее время в первый день тестов пока у Шарля Леклера из Ferrari (1.30,878). Второй результат у Джорджа Расселла (Mercedes; +0,204), третий — у Ландо Норриса (McLaren; +0,373).

Новый сезон «Формулы-1» начнется в Австралии 14 марта.

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