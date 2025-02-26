Семак заявил, что «Зенит» не реализовал планы на зимнее трансферное окно
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги зимней трансферной компании, отметив, что клубу не удалось осуществить все запланированное.
«Что касается трансферной кампании и усилений, то, конечно, у нас не получилось сделать то, что мы планировали. И Зделар, и Мимович пришли к нам практически в последний момент. Нам достаточно непросто будет встроить их в игру быстро», — приводит слова Семака сайт петербургского клуба.
По словам тренера, Мимовича подписали на позицию правого защитника, которая нуждается в усилении, а Зделар взят для глубины состава в центральной зоне.
В минувшее трансферное окно «Зенит» купил полузащитников Луиса Энрике («Ботафого», €33 млн) и Сашу Зделара (ЦСКА, €1,3 млн), взял в аренду защитника Огнена Мимовича («Фенербахче»), также вернулся из аренды другой игрок обороны — Ваня Дркушич («Црвена звезда»). Покинули команду Клаудиньо («Аль-Садд», €20 млн), Артур («Ботафого», €10 млн) и Вильсон Изидор («Сандерленд», €6 млн).
В первом после зимней паузы туре РПЛ «Зенит» 1 марта примет ЦСКА.
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