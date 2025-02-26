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Семак заявил, что «Зенит» не реализовал планы на зимнее трансферное окно

Главный тренер отметил, что клубу в зимнее трансферное окно не удалось сделать то, что было запланировано, а двое новичков, Саша Зделар и Огнен Мимович, присоединились к команде почти в последний момент
Сергей Семак
Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги зимней трансферной компании, отметив, что клубу не удалось осуществить все запланированное.

«Что касается трансферной кампании и усилений, то, конечно, у нас не получилось сделать то, что мы планировали. И Зделар, и Мимович пришли к нам практически в последний момент. Нам достаточно непросто будет встроить их в игру быстро», — приводит слова Семака сайт петербургского клуба.

По словам тренера, Мимовича подписали на позицию правого защитника, которая нуждается в усилении, а Зделар взят для глубины состава в центральной зоне.

В минувшее трансферное окно «Зенит» купил полузащитников Луиса Энрике («Ботафого», €33 млн) и Сашу Зделара (ЦСКА, €1,3 млн), взял в аренду защитника Огнена Мимовича («Фенербахче»), также вернулся из аренды другой игрок обороны — Ваня Дркушич («Црвена звезда»). Покинули команду Клаудиньо («Аль-Садд», €20 млн), Артур («Ботафого», €10 млн) и Вильсон Изидор («Сандерленд», €6 млн).

В первом после зимней паузы туре РПЛ «Зенит» 1 марта примет ЦСКА.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Сергей Семак футбольные трансферы Саша Зделар Огнен Мимович
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