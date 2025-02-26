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Тренера «Ливерпуля» дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи

Тренера «Ливерпуля» Слота дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи
Арне Слот не сможет руководить своей командой в играх против «Ньюкасла» (26 февраля) и «Саутгемптона» (8 марта), а также заплатит штраф в размере £70 тыс.
Арне Слот
Арне Слот (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дисквалифицирован на два матча Английской премьер-лиги (АПЛ) после своего удаления в игре 15-го тура с «Эвертоном». Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Англии.

Встреча состоялась 12 февраля и завершилась со счетом 2:2, «Эвертон» сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время. После завершения встречи команды устроили массовую потасовку, по итогам которой красные карточки получили Абдулайе Дукуре из «Эвертона» и Кертис Джонс из «Ливерпуля», также удаление заработал Слот, ругавшийся с судьями.

«Утверждалось, что главный тренер «Ливерпуля» действовал неподобающим образом и/или использовал оскорбительные и/или ругательные слова и/или поведение по отношению как к судье матча, так и к помощнику судьи. Слот признал обвинение», — говорится в сообщении федерации.

Слот также был оштрафован на £70 тыс. ($88,5 тыс.).

Кроме того, помощник Слота Сипке Хюльсхофф, который тоже был удален в той игре, дисквалифицирован на два матча и оштрафован на £7 тыс.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 64 очка. Слот не сможет руководить своей командой в играх против «Ньюкасла» (26 февраля) и «Саутгемптона» (8 марта).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) ФК Ливерпуль Арне Слот Эвертон
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