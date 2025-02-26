Тренера «Ливерпуля» дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дисквалифицирован на два матча Английской премьер-лиги (АПЛ) после своего удаления в игре 15-го тура с «Эвертоном». Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Англии.
Встреча состоялась 12 февраля и завершилась со счетом 2:2, «Эвертон» сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время. После завершения встречи команды устроили массовую потасовку, по итогам которой красные карточки получили Абдулайе Дукуре из «Эвертона» и Кертис Джонс из «Ливерпуля», также удаление заработал Слот, ругавшийся с судьями.
«Утверждалось, что главный тренер «Ливерпуля» действовал неподобающим образом и/или использовал оскорбительные и/или ругательные слова и/или поведение по отношению как к судье матча, так и к помощнику судьи. Слот признал обвинение», — говорится в сообщении федерации.
Слот также был оштрафован на £70 тыс. ($88,5 тыс.).
Кроме того, помощник Слота Сипке Хюльсхофф, который тоже был удален в той игре, дисквалифицирован на два матча и оштрафован на £7 тыс.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 64 очка. Слот не сможет руководить своей командой в играх против «Ньюкасла» (26 февраля) и «Саутгемптона» (8 марта).
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