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Суд оставил в силе приговор младшему из братьев Емельяненко

Иван Емельяненко в декабре был признан виновным по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и приговорен к полутора годам лишения свободы
Иван Емельяненко
Иван Емельяненко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Белгородский областной суд оставил без изменений приговор российскому бойцу ММА Ивану Емельяненко, сообщил «Матч ТВ» адвокат спортсмена Сергей Карпеев.

«Приговор суда оставили без изменений, жалобу без удовлетворения», — сказал Карпеев.

По словам адвоката, теперь можно подать кассацию. «Для этого сначала нужно получить копию апелляционного определения суда. Поскольку оглашают только резолютивную часть, содержание определения и его мотивировочную часть мы не знаем», — добавил Карпеев.

Старооскольский городской суд Белгородской области в декабре приговорил Емельяненко к полутора годам лишения свободы по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в ходе уличного конфликта в Старом Осколе.

Промоутер Владимир Хрюнов рассказывал «Матч ТВ», что на Емельяненко «набросился мужчина, который до этого обидел женщину». «Иван, естественно, вступил с ним в противоборство, нанес ему несколько ударов. И тот, падая лицом вниз, получил повреждение лицевых костей», — сказал Хрюнов, добавив, что потерпевшая сторона приняла извинения Ивана.

Карпеев называл приговор чрезмерно суровым и отмечал, что потерпевший также просил суд не лишать Емельяненко свободы.

Иван Емельяненко — младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он мастер спорта по боевому самбо.

В ММА Емельяненко дебютировал в мае 2023 года. Провел два боя, победив Алексея Леденева и Юрия Рябого.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) Иван Емельяненко суд
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