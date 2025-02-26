Суд оставил в силе приговор младшему из братьев Емельяненко
Белгородский областной суд оставил без изменений приговор российскому бойцу ММА Ивану Емельяненко, сообщил «Матч ТВ» адвокат спортсмена Сергей Карпеев.
«Приговор суда оставили без изменений, жалобу без удовлетворения», — сказал Карпеев.
По словам адвоката, теперь можно подать кассацию. «Для этого сначала нужно получить копию апелляционного определения суда. Поскольку оглашают только резолютивную часть, содержание определения и его мотивировочную часть мы не знаем», — добавил Карпеев.
Старооскольский городской суд Белгородской области в декабре приговорил Емельяненко к полутора годам лишения свободы по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в ходе уличного конфликта в Старом Осколе.
Промоутер Владимир Хрюнов рассказывал «Матч ТВ», что на Емельяненко «набросился мужчина, который до этого обидел женщину». «Иван, естественно, вступил с ним в противоборство, нанес ему несколько ударов. И тот, падая лицом вниз, получил повреждение лицевых костей», — сказал Хрюнов, добавив, что потерпевшая сторона приняла извинения Ивана.
Карпеев называл приговор чрезмерно суровым и отмечал, что потерпевший также просил суд не лишать Емельяненко свободы.
Иван Емельяненко — младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он мастер спорта по боевому самбо.
В ММА Емельяненко дебютировал в мае 2023 года. Провел два боя, победив Алексея Леденева и Юрия Рябого.
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