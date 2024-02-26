 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб КХЛ подписал контракт на день с пережившим тяжелую травму вратарем

«Ак Барс» подписал контракт на день с пережившим тяжелую травму мозга вратарем
«Ак Барс» заключил соглашение на один день с 17-летним вратарем Саввой Скотниковым, у которого летом на тренировке случился разрыв аневризмы головного мозга. В клубе назвали его большим героем
Савва Скотников
Савва Скотников (Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»)

«Ак Барс» заключил однодневный контракт с 17-летним воспитанником академии Саввой Скотниковым, который в июне получил тяжелую травму мозга. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба КХЛ.

В понедельник, 26 февраля, «Ак Барс» примет в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ владивостокский «Адмирал».

Скотников, игравший за команду 2006 года рождения, в июне потерял сознание на тренировке, у него диагностировали разрыв аневризмы головного мозга, после чего он перенес несколько операций.

Голкипер рассказал, что уже может самостоятельно ходить и общаться. По его словам, он сначала не понимал, зачем клубу подписывать с ним контракт на день. «Но меня здорово приняли, поговорил с тренерами и руководством, все ребята очень дружелюбно отнеслись ко мне, мы тепло пообщались», — добавил хоккеист.

Клуб КХЛ подписал контракт на день с мальчиком, который борется с раком
Спорт
Фото:Официальный сайт ХК "Сибирь"

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин назвал Скотникова и его семью большими героями. «Своей работой, желанием вернуться на прежний уровень они заслужили этот контракт и попадание в первую команду», — сказал он.

Накануне стало известно, что в первом раунде плей-офф, который стартует 29 февраля, «Ак Барс» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс
Материалы по теме
Московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ
Спорт
«Автомобилист» получил «Ак Барс» в соперники по плей-офф КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Путин подписал закон о самозапрете на кредиты Финансы, 14:13
АСВ оценило объем средств на электронных кошельках QIWI Банка Финансы, 14:09
Путин по телефону поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем Политика, 14:07
«Кристаллу» отказали в регистрации абсента «Шаман» из-за псевдонима певца Бизнес, 14:00
Таможня штрафует покупателей «серых» товаров и наращивает экспорт: обзор Pro, 13:56
На льду Амура между Россией и Китаем устроили автогонки. Видео Общество, 13:52
Поел и сразу подобрел: как еда влияет на настроение Pro, 13:52
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Не только ETF. Как розничные трейдеры повлияли на рост крипторынка Крипто, 13:48
В Новой Зеландии во время ралли погибли 15-летний гонщик и его штурман Спорт, 13:47
В Израиле раскрыли сроки эвакуации палестинцев с юга сектора Газа Политика, 13:45
Красноярский бар «Элтон» закрылся после жалоб и рейда полиции Политика, 13:41
Смешные продажи: зачем веселить клиентов в b2b Pro, 13:39
Кремль оценил новые санкции США и Евросоюза против России Политика, 13:39
Российские войска заняли Ласточкино Политика, 13:29