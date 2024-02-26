«Ак Барс» подписал контракт на день с пережившим тяжелую травму мозга вратарем

Клуб КХЛ подписал контракт на день с пережившим тяжелую травму вратарем

«Ак Барс» заключил соглашение на один день с 17-летним вратарем Саввой Скотниковым, у которого летом на тренировке случился разрыв аневризмы головного мозга. В клубе назвали его большим героем

Савва Скотников (Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»)

«Ак Барс» заключил однодневный контракт с 17-летним воспитанником академии Саввой Скотниковым, который в июне получил тяжелую травму мозга. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба КХЛ.

В понедельник, 26 февраля, «Ак Барс» примет в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ владивостокский «Адмирал».

Скотников, игравший за команду 2006 года рождения, в июне потерял сознание на тренировке, у него диагностировали разрыв аневризмы головного мозга, после чего он перенес несколько операций.

Голкипер рассказал, что уже может самостоятельно ходить и общаться. По его словам, он сначала не понимал, зачем клубу подписывать с ним контракт на день. «Но меня здорово приняли, поговорил с тренерами и руководством, все ребята очень дружелюбно отнеслись ко мне, мы тепло пообщались», — добавил хоккеист.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин назвал Скотникова и его семью большими героями. «Своей работой, желанием вернуться на прежний уровень они заслужили этот контракт и попадание в первую команду», — сказал он.

Накануне стало известно, что в первом раунде плей-офф, который стартует 29 февраля, «Ак Барс» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».