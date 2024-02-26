Клуб КХЛ подписал контракт на день с пережившим тяжелую травму вратарем
«Ак Барс» заключил однодневный контракт с 17-летним воспитанником академии Саввой Скотниковым, который в июне получил тяжелую травму мозга. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба КХЛ.
В понедельник, 26 февраля, «Ак Барс» примет в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ владивостокский «Адмирал».
Скотников, игравший за команду 2006 года рождения, в июне потерял сознание на тренировке, у него диагностировали разрыв аневризмы головного мозга, после чего он перенес несколько операций.
Голкипер рассказал, что уже может самостоятельно ходить и общаться. По его словам, он сначала не понимал, зачем клубу подписывать с ним контракт на день. «Но меня здорово приняли, поговорил с тренерами и руководством, все ребята очень дружелюбно отнеслись ко мне, мы тепло пообщались», — добавил хоккеист.
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин назвал Скотникова и его семью большими героями. «Своей работой, желанием вернуться на прежний уровень они заслужили этот контракт и попадание в первую команду», — сказал он.
Накануне стало известно, что в первом раунде плей-офф, который стартует 29 февраля, «Ак Барс» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».
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