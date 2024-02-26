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Судей матчей РПЛ обязали объявлять о спорных решениях зрителям

Судей матчей РПЛ обязали объявлять о спорных решениях зрителям
Судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила
Сергей Пиняев (&laquo;Локомотив&raquo;) получает желтую карточку во время матча во чемпионата России по футболу
Сергей Пиняев («Локомотив») получает желтую карточку во время матча во чемпионата России по футболу (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

На матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России по футболу судьи будут объявлять зрителям свои решения, принятые после вмешательства VAR. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила — в штрафной площади или за ее пределами.

Такое решение принято после старта эксперимента Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Ранее к эксперименту присоединились футбольные федерации Португалии и Мексики.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что «эксперимент с объявлением решений после просмотра VAR хорошо зарекомендовал себя».

«В первых турах после возобновления сезона она будет работать на нескольких матчах тура, к концу сезона станет доступна на всех матчах», — добавил он.

Сезон РПЛ возобновляется 1 марта.

Практика объявления судьями всех своих решений активно используется в хоккее.

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Российский футбольный союз (РФС) чемпионат России Александр Дюков ФИФА
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