Судей матчей РПЛ обязали объявлять о спорных решениях зрителям
На матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России по футболу судьи будут объявлять зрителям свои решения, принятые после вмешательства VAR. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила — в штрафной площади или за ее пределами.
Такое решение принято после старта эксперимента Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Ранее к эксперименту присоединились футбольные федерации Португалии и Мексики.
Президент РФС Александр Дюков отметил, что «эксперимент с объявлением решений после просмотра VAR хорошо зарекомендовал себя».
«В первых турах после возобновления сезона она будет работать на нескольких матчах тура, к концу сезона станет доступна на всех матчах», — добавил он.
Сезон РПЛ возобновляется 1 марта.
Практика объявления судьями всех своих решений активно используется в хоккее.
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