Месси на последних секундах спас «Интер Майами» от поражения
«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл вничью с «Интер Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Матч завершился со счетом 1:1.
В составе хозяев отличился Деян Йовелич (75-я минута), у гостей — Лионель Месси (90+2).
На 68-й минуте полузащитник «Гэлакси» Марк Дельгадо был удален за вторую желтую карточку.
Месси впервые отметился голом в нынешнем сезоне MLS, который стартовал 22 февраля. В первом матче сезона «Интер Майами» дома обыграл «Реал Солт Лейк».
В следующем туре клуб из Флориды сыграет дома с «Орландо Сити», «Лос-Анджелес Гэлакси» встретится в гостях с «Сан-Хосе Эртквейкс». Все матчи пройдут 2 марта.
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