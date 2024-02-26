Кучеров вошел в топ-3 игроков дня НХЛ после повторения рекорда Овечкина

Россиянин вошел в топ-3 игроков дня НХЛ после повторения рекорда Овечкина

Первой звездой дня стал американский нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн, отметившийся победной шайбой в гостевой встрече с «Чикаго Блэкхокс» (3:2 ОТ)

Никита Кучеров (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Российский форвард первым в сезоне преодолел отметку в 100 очков. Произошло это в гостевом матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), где он отметился голом и тремя результативными передами.



На счету Кучерова 102 очка (38 голов и 64 передачи). Второе место в списке бомбардиров занимает канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккинон — 96 очков (34+62).

Кучеров достиг 100 очков за 59 игр. За последние 30 лет быстрее это удавалось только Марио Лемье (38 игр), Яромиру Ягру (52), Коннору Макдэвиду (53, 56) и Уэйну Гретцки (56).

Россиянин в четвертый раз достиг 100 очков в регулярном сезоне, повторив рекорд среди россиян, который принадлежит Александру Овечкину.

Первой звездой дня стал американский нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн, отметившийся победной шайбой в гостевой встрече с «Чикаго Блэкхокс» (3:2 ОТ). Тройку лучших замкнул канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — гол и три передачи в домашнем матче с «Филадельфией Флайерз» (7:6).