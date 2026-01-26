«Динамо» прервало трехматчевую победную серию «Лады» в КХЛ
Московское «Динамо» победило тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Игорь Ожиганов (9-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (25) и Максим Мамин (27).
У «Лады» гол забил Павел Гоголев (40).
Форвард москвичей Антон Слепышев провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Также защитник Кирилл Адамчук сыграл 135 матчей подряд в КХЛ в составе «Динамо», не пропустив ни одного.
До сегодняшней встречи у тольяттинцев была трехматчевая победная серия. В прошлой игре, 23 января, москвичи уступили «Ладе» в выездном матче со счетом 1:2.
«Динамо» набрало 60 очков в 50 играх и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 36 очками располагается на предпоследнем, десятом месте.
В следующем матче «Динамо» 28 января сыграет против ЦСКА. «Лада» в тот же день встретится со «Спартаком».
