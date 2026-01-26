Третьей звездой недели лига признала чешского голкипера «Анахайма» Лукаша Достала

Кирилл Капризов (Фото: Alex Goodlett / Getty Images)

Российские нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») признаны двумя из трех лучших игроков недели в НХЛ. Третьей звездой недели стал чешский вратарь «Анахайма» Лукаш Достал. Об этом сообщается на сайте лиги.

28-летний Капризов возглавил рейтинг, набрав девять очков (3+6) в четырех матчах и став лидером лиги по результативности за неделю. Капризов отметился очками в каждом матче, включая победный гол в овертайме в игре с «Детройтом» (4:3) и результативную передачу в матче с «Флоридой» (3:4 после овертайма). Благодаря его игре «Миннесота» набрала пять очков из восьми возможных и укрепилась на втором месте в Центральном дивизионе. В списке лучших бомбардиров Капризов занимает шестое место с 64 очками (28+36) в 53 матчах.

Форвард «Тампы» Кучеров с результатом восемь очков (2+6) в трех играх стал второй звездой. Он сделал три голевые передачи в матче с «Сан-Хосе» (4:1), забил победный буллит в игре против «Чикаго» (2:1) и оформил четыре очка (1+3) в матче с «Коламбусом» (5:8). 32-летний Кучеров является лучшим бомбардиром января в лиге (27 очков) и занимает третье место в списке бомбардиров с 78 очками (26+52) в 46 матчах.

Голкипер Достал, который выступит на Олимпиаде-2026, одержал четыре победы в четырех матчах с 92,5% отраженных бросков. Он отразил 40 бросков в победном матче с лидером лиги «Колорадо» (2:1) и помог «Анахайму» продлить победную серию до семи матчей.