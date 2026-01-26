Канадский призер Олимпиады с украинскими корнями перешел в сборную США
Двукратный бронзовый призер Олимпиады в Париже, канадский пловец Илья Харун сообщил о переходе в сборную США. Об этом он написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Харуну 20 лет, он родился в Монреале в семье украинских артистов цирка Cirque du Soleil, но вырос в Лас-Вегасе.
Харун поблагодарил сборную Канады, но отметил, что всю жизнь прожил в США и всегда выступал только за американские клубы. «Я всегда чувствовал себя американцем», — написал пловец.
Тренер сборной Канады Джон Аткинсон назвал историческими достижения Харуна, который является рекордсменом страны на дистанциях 50, 100 и 200 м баттерфляем, пишет Reuters.
В 2022-м Харун оказался в центре скандала — его исключили из сборной США на юниорский чемпионат стран Тихого океана, узнав, что он не имеет американского гражданства, писал SwimSwam. В федерации плавания (USA Swimming) узнали об этом перед соревнованиями, при этом Харун был чемпионом США среди юниоров на открытой воде на дистанции 7,5 км и обладателем национального рекорда в своем возрасте на 100-метровке баттерфляем.
В апреле 2024 года Харун получил гражданство США, писал SwimSwam со ссылкой на источник.
Харун на Играх в Париже выиграл бронзу на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем. Он также является чемпионом мира на короткой воде на 200-метровке баттерфляем и многократным призером соревнований.
