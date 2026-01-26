Канадский призер Олимпиады с украинскими корнями перешел в сборную США

Илья Харун родился в Монреале в семье артистов цирка, но вырос в Лас-Вегасе, выигрывал юниорские соревнования, пока не выяснилось, что у него нет гражданства США. Тогда он перешел в команду Канады, но в итоге сменил сборную

Илья Харун (Фото: Alex Slitz / Getty Images)

Двукратный бронзовый призер Олимпиады в Париже, канадский пловец Илья Харун сообщил о переходе в сборную США. Об этом он написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Харуну 20 лет, он родился в Монреале в семье украинских артистов цирка Cirque du Soleil, но вырос в Лас-Вегасе.

Харун поблагодарил сборную Канады, но отметил, что всю жизнь прожил в США и всегда выступал только за американские клубы. «Я всегда чувствовал себя американцем», — написал пловец.

Тренер сборной Канады Джон Аткинсон назвал историческими достижения Харуна, который является рекордсменом страны на дистанциях 50, 100 и 200 м баттерфляем, пишет Reuters.

В 2022-м Харун оказался в центре скандала — его исключили из сборной США на юниорский чемпионат стран Тихого океана, узнав, что он не имеет американского гражданства, писал SwimSwam. В федерации плавания (USA Swimming) узнали об этом перед соревнованиями, при этом Харун был чемпионом США среди юниоров на открытой воде на дистанции 7,5 км и обладателем национального рекорда в своем возрасте на 100-метровке баттерфляем.

В апреле 2024 года Харун получил гражданство США, писал SwimSwam со ссылкой на источник.

Харун на Играх в Париже выиграл бронзу на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем. Он также является чемпионом мира на короткой воде на 200-метровке баттерфляем и многократным призером соревнований.