 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,65 x 3,5 2 2,03 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,29 x 23 2 3,8 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Канадский призер Олимпиады с украинскими корнями перешел в сборную США

Канадский призер Олимпиады с украинскими корнями Харун перешел в сборную США
Илья Харун родился в Монреале в семье артистов цирка, но вырос в Лас-Вегасе, выигрывал юниорские соревнования, пока не выяснилось, что у него нет гражданства США. Тогда он перешел в команду Канады, но в итоге сменил сборную
Илья Харун
Илья Харун (Фото: Alex Slitz / Getty Images)

Двукратный бронзовый призер Олимпиады в Париже, канадский пловец Илья Харун сообщил о переходе в сборную США. Об этом он написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Харуну 20 лет, он родился в Монреале в семье украинских артистов цирка Cirque du Soleil, но вырос в Лас-Вегасе.

Харун поблагодарил сборную Канады, но отметил, что всю жизнь прожил в США и всегда выступал только за американские клубы. «Я всегда чувствовал себя американцем», — написал пловец.

Тренер сборной Канады Джон Аткинсон назвал историческими достижения Харуна, который является рекордсменом страны на дистанциях 50, 100 и 200 м баттерфляем, пишет Reuters.

В 2022-м Харун оказался в центре скандала — его исключили из сборной США на юниорский чемпионат стран Тихого океана, узнав, что он не имеет американского гражданства, писал SwimSwam. В федерации плавания (USA Swimming) узнали об этом перед соревнованиями, при этом Харун был чемпионом США среди юниоров на открытой воде на дистанции 7,5 км и обладателем национального рекорда в своем возрасте на 100-метровке баттерфляем.

В апреле 2024 года Харун получил гражданство США, писал SwimSwam со ссылкой на источник.

Харун на Играх в Париже выиграл бронзу на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем. Он также является чемпионом мира на короткой воде на 200-метровке баттерфляем и многократным призером соревнований.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
плавание смена гражданства Олимпиада-2024
Материалы по теме
Соболенко победила сменившую гражданство россиянку на Australian Open
Спорт
Касаткина фразой «наконец могу дышать» высказалась о смене гражданства
Спорт
Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 17:57
«Динамо» прервало трехматчевую победную серию «Лады» в КХЛ Спорт, 22:10
Матч НХЛ перенесли на полтора месяца из-за непогоды Спорт, 22:08
Белый дом назвал историческими переговоры по Украине в Абу-Даби Политика, 21:58
Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой Политика, 21:54
«Сибирь» забила три гола за минуту и прервала третью серию побед в КХЛ Спорт, 21:53
Фильм Бекмамбетова обошел «Аватар» в прокате в США на фоне снежной бури Общество, 21:53
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Канадский призер Олимпиады с украинскими корнями перешел в сборную США Спорт, 21:35
«Роскосмос» показал снимок надвигающегося на Москву снежного циклона Общество, 21:31
Капризова признали первой звездой недели в НХЛ, Кучерова — второй Спорт, 21:25
Посол Израиля отметил роль Красной армии в борьбе с нацистами Политика, 21:22
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника Общество, 21:14
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Минпромторг объяснил досрочное возвращение кнопки SOS в машины Авто, 20:58