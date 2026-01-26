 Перейти к основному контенту
«Авангард» победил аутсайдера КХЛ и одержал пятую победу подряд

«Авангард» продлил победную серию, разгромив «Адмирал» в Омске
Встреча завершилась со счетом 5:2
Наиль Якупов
Наиль Якупов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Омский «Авангард» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Эндрю Потуральски (пятая минута), Константин Окулов (28), Наиль Якупов (29 и 46) и Семен Чистяков (58).

У проигравших отличились Оскар Булавчук (12) и Степан Старков (25).

«Авангард» не знает поражений с 13 января. Победа стала для омичей уже пятой подряд. С середины месяца они также обыграли ЦСКА (2:1), «Трактор» (5:2), «Салават Юлаев» (5:2) и «Автомобилист» (2:1 ОТ).

Омский клуб накануне подписал нападающего Кирилла Пилипенко, в последние сезоны защищавшего цвета «Северстали».

Поражение в Омске стало для «Адмирала» уже девятым подряд. Команда не побеждает с 6 января. Владивостокский клуб уступил «Сибири» (2:5), дважды — «Нефтехимику» (2:3 Б и 2:4), минскому «Динамо» (1:2), «Металлургу» (4:8), дважды — «Ак Барсу» (2:5 и 1:4) и «Трактору» (1:3).

«Авангард» набрал 69 очков в 48 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Адмирал» с 34 очками в 48 встречах расположился на последней строчке.

Екатерина Халимовская
Хоккей ХК Адмирал ХК Авангард КХЛ
