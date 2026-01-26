 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Зенит» второй раз подряд разгромил чемпиона Китая

«Зенит» второй раз подряд разгромил чемпиона Китая «Шанхай Порт»
Матч в Катаре закончился со счетом 6:0, у Ерохина дубль
Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»
Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» разгромил «Шанхай Порт» со счетом 6:0 в товарищеском матче на сборах в Катаре.

Мячи забили Андрей Мостовой (19-я минута), Александр Соболев (44), Даниил Кондаков (51), Александр Ерохин (56, 74) и Матвей Иванов (84).

Команды встречались также 22 января, тогда команда Сергея Семака победила со счетом 4:1.

«Шанхай Порт» — действующий чемпион Китая, последние два сезона он опережал в турнире «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

«Зенит» после 18 туров идет вторым в РПЛ, уступая «Краснодару» одно очко.

Следующий товарищеский матч у команды запланирован на 3 февраля на втором сборе в ОАЭ против московского «Динамо».

