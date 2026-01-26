«Зенит» второй раз подряд разгромил чемпиона Китая
Петербургский «Зенит» разгромил «Шанхай Порт» со счетом 6:0 в товарищеском матче на сборах в Катаре.
Мячи забили Андрей Мостовой (19-я минута), Александр Соболев (44), Даниил Кондаков (51), Александр Ерохин (56, 74) и Матвей Иванов (84).
Команды встречались также 22 января, тогда команда Сергея Семака победила со счетом 4:1.
«Шанхай Порт» — действующий чемпион Китая, последние два сезона он опережал в турнире «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.
«Зенит» после 18 туров идет вторым в РПЛ, уступая «Краснодару» одно очко.
Следующий товарищеский матч у команды запланирован на 3 февраля на втором сборе в ОАЭ против московского «Динамо».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури
Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта