«Кремонезе» забыл своего вратаря Аудеро на стадионе после поражения в гостях

Клуб Серии А забыл вратаря на стадионе после поражения в гостях

После матча Аудеро дал интервью и задержался поговорить с журналистами и футболистом «Сассуоло» Идзесом. Клубный автобус уехал без него

Эмиль Аудеро (Фото: Marco M. Mantovani / Getty Images)

Автобус футбольного клуба «Кремонезе», выступающего в Серии А, уехал со стадиона после поражения в гостевом матче против «Сассуоло» (0:1) без своего вратаря Эмиля Аудеро. Об этом сообщил телеканал Sky Sports.

После окончания матча Аудеро дал интервью и перешел в зону для общения с прессой. Там у него завязался разговор с двумя индонезийскими журналистами и футболистом «Сассуоло» Джеем Идзесом. В это время автобус «Кремонезе» уехал со стадиона, забыв вратаря. Клуб заказал для игрока машину, после чего он вернулся в Кремону и воссоединился с командой.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 19 матчей за «Кремонезе» во всех турнирах, пропустил 22 гола и отыграл семь матчей «на ноль».

Аудеро играл за «Интер», «Палермо», «Комо», «Сампдорию». В составе «Ювентуса» он стал трехкратным чемпионом Италии (2015, 2016, 2017) и двукратным обладателем Кубка страны (2016, 2017). С «Интером» он становился чемпионом Италии один раз (2024).

«Кремонезе» идет на 14-м месте турнирной таблицы Серии А. После 22 матчей на счету клуба 23 очка.