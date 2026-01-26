Российские теннисисты впервые за восемь лет не смогли пробиться в четвертьфинал Australian Open в одиночных разрядах. Стал ли Australian Open-2026 провальным для россиян и в чем причины неудач — в материале «РБК Спорт»

Даниил Медведев (Фото: Elsa / Getty Images)

Российские теннисисты впервые за восемь лет не смогли пробиться в четвертьфинал Australian Open ни в мужском, ни в женском одиночных разрядах. Последними с турнира 25 января вылетели Даниил Медведев и Мирра Андреева — они проиграли в 1/8 финала американцу Лернеру Тьену и украинке Элине Свитолиной соответственно.

Россияне неизменно доходили как минимум до четвертьфинала мужского разряда в 2021–2024 годах. Медведев играл в финале в 2021, 2022 и 2024 годах, Карен Хачанов — в полуфинале в 2023-м. С 2011 по 2020 год россияне в восьмерку лучших теннисистов не попадали.

У женщин в прошлом году (а также в 2019 и 2020 годах) до четвертьфинала дошла Анастасия Павлюченкова, а в 2024-м — Анна Калинская.

В парном разряде у мужчин в этом году россияне не участвовали. В женском парном разряде продолжает выступать 41-летняя Вера Звонарева. Ее и японку Эну Сибахару в понедельник ждет матч за выход в четвертьфинал против американки Эйжи Мухаммад и новозеландской теннисистки Эрин Рутлифф.

В миксте в четвертьфинал пробилась Ирина Хромачева в паре с американцем Кристианом Харрисоном.

Розыгрыш основной сетки Australian Open проходит с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд турнира «Большого шлема» в Мельбурне составляет почти $75 млн.

Стал ли турнир провальным для российских теннисистов

Мирра Андреева (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Виктор Янчук, бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса (ITF) и заслуженный тренер РСФСР

«Для меня стало неожиданно и удивительно, что никто не вышел в четвертьфинал. Потому что я прогнозировал, что кто-то из женщин пробьется в четвертьфинал. Я думаю, во-первых, такое выступление связано с тем, что это первый турнир и начало сезона. Где-то наши не успели набрать лучшую форму. И элемент невезения тоже сказался. Потому что я уверен, что это в большей мере случайно. В какой-то степени стало неожиданным поражение Медведева. Все-таки накануне он показал неплохую форму. Но я думаю, что он находится на полпути к восстановлению. Потому что ему еще рано думать о ветеранстве. Он еще может минимум два-четыре года играть на хорошем уровне. Я думаю, что он еще проявит себя», — сказал Медведев «РБК Спорт».

Янчук связал неудачное выступление россиян с недостаточной подготовкой спортсменов в начале сезона. «Не стал бы называть турнир Australian Open провальным. Пока наши ребята не в лучшей форме: были отпуска и разные обстоятельства. Также рано говорить о провальном сезоне. Он станет таким, когда будет какой-то затяжной период. А так это все можно объяснить еще пока недостаточной подготовкой в начале сезона. Потому что, конечно, я уверен, что еще прорвутся наши ребята. Там хотя бы полуфиналы, финалы каких-то других более мелких турниров», — отметил Янчук.

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«Конечно, жалко, что не будет наших представителей в одиночном разряде. Рассчитывали, что Даня Медведев может более успешно выступить. Но Тьен очень неудобный соперник для Даниила и мы знаем, что Медведев сложно с ним играл. Ждали от Андрея Рублева, что он более ровно сыграет. Он нервный матч провел и, на мой взгляд, показал не то, на что был готов. Касательно девчонок, порадовала Оксана Селехметьева, которая прошла несколько кругов, в третьем раунде проиграла Пегуле. Еще один молодой игрок, который у нас появился. Касательно Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой, обе проиграли Элине Свитолиной. Мирра не сыграла так, как могла сыграть. Она была зажата, достаточно много допускала ошибок», — сказала Брюховец «РБК Спорт».

Брюховец отметила, что нынешний турнир Australian Open не стал провальным для всех россиян.

«Четвертый круг для ребят нельзя назвать провальным. Конечно, мы всегда хотим, чтобы они были в полуфиналах, чтобы они были в финалах и боролись за титулы. Тем более, много россиян выигрывали турниры Большого Шлема. Но это спорт. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Сказать, что все провалились — точно нет. Другое дело, что Самсонова, Александрова сыграли странные матчи в первом круге — имея большое преимущество, они не выиграли. Для них, наверное, можно говорить о том, что они провалили турнир Большого Шлема. Остальные девчонки хорошо играли: Калинская сыграла три сета со Свёнтек. Поэтому говорить, что все провалились точно нет», — заключила Брюховец.

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в смешанном разряде

«Конечно, ожидали чуть-чуть большего. Не очень удачно прошел турнир, но в этом нет ничего страшного. Только начало сезона. Неплохую игру показали тот же Медведев, Рублев, Хачанов тоже неплохой матч выиграл. Поэтому, игра то есть. Девушки тоже достаточно удачно провели начало сезона, В целом, выступление россиян можно назвать неудачным, но оно не провальное», — сказал Ольховский «РБК Спорт».