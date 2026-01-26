 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,05 x 3,35 2 2,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,29 x 23 2 3,8 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,68 x 53 2 2,25 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Стал ли Australian Open-2026 провальным для россиян

Эксперты назвали неожиданным провал россиян на Australian Open
Российские теннисисты впервые за восемь лет не смогли пробиться в четвертьфинал Australian Open в одиночных разрядах. Стал ли Australian Open-2026 провальным для россиян и в чем причины неудач — в материале «РБК Спорт»
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Elsa / Getty Images)

Российские теннисисты впервые за восемь лет не смогли пробиться в четвертьфинал Australian Open ни в мужском, ни в женском одиночных разрядах. Последними с турнира 25 января вылетели Даниил Медведев и Мирра Андреева — они проиграли в 1/8 финала американцу Лернеру Тьену и украинке Элине Свитолиной соответственно.

Россияне неизменно доходили как минимум до четвертьфинала мужского разряда в 2021–2024 годах. Медведев играл в финале в 2021, 2022 и 2024 годах, Карен Хачанов — в полуфинале в 2023-м. С 2011 по 2020 год россияне в восьмерку лучших теннисистов не попадали.

У женщин в прошлом году (а также в 2019 и 2020 годах) до четвертьфинала дошла Анастасия Павлюченкова, а в 2024-м — Анна Калинская.

В парном разряде у мужчин в этом году россияне не участвовали. В женском парном разряде продолжает выступать 41-летняя Вера Звонарева. Ее и японку Эну Сибахару в понедельник ждет матч за выход в четвертьфинал против американки Эйжи Мухаммад и новозеландской теннисистки Эрин Рутлифф.

В миксте в четвертьфинал пробилась Ирина Хромачева в паре с американцем Кристианом Харрисоном.

Розыгрыш основной сетки Australian Open проходит с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд турнира «Большого шлема» в Мельбурне составляет почти $75 млн.

Стал ли турнир провальным для российских теннисистов

Мирра Андреева
Мирра Андреева
(Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Виктор Янчук, бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса (ITF) и заслуженный тренер РСФСР

«Для меня стало неожиданно и удивительно, что никто не вышел в четвертьфинал. Потому что я прогнозировал, что кто-то из женщин пробьется в четвертьфинал. Я думаю, во-первых, такое выступление связано с тем, что это первый турнир и начало сезона. Где-то наши не успели набрать лучшую форму. И элемент невезения тоже сказался. Потому что я уверен, что это в большей мере случайно. В какой-то степени стало неожиданным поражение Медведева. Все-таки накануне он показал неплохую форму. Но я думаю, что он находится на полпути к восстановлению. Потому что ему еще рано думать о ветеранстве. Он еще может минимум два-четыре года играть на хорошем уровне. Я думаю, что он еще проявит себя», — сказал Медведев «РБК Спорт».

Янчук связал неудачное выступление россиян с недостаточной подготовкой спортсменов в начале сезона. «Не стал бы называть турнир Australian Open провальным. Пока наши ребята не в лучшей форме: были отпуска и разные обстоятельства. Также рано говорить о провальном сезоне. Он станет таким, когда будет какой-то затяжной период. А так это все можно объяснить еще пока недостаточной подготовкой в начале сезона. Потому что, конечно, я уверен, что еще прорвутся наши ребята. Там хотя бы полуфиналы, финалы каких-то других более мелких турниров», — отметил Янчук.

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«Конечно, жалко, что не будет наших представителей в одиночном разряде. Рассчитывали, что Даня Медведев может более успешно выступить. Но Тьен очень неудобный соперник для Даниила и мы знаем, что Медведев сложно с ним играл. Ждали от Андрея Рублева, что он более ровно сыграет. Он нервный матч провел и, на мой взгляд, показал не то, на что был готов. Касательно девчонок, порадовала Оксана Селехметьева, которая прошла несколько кругов, в третьем раунде проиграла Пегуле. Еще один молодой игрок, который у нас появился. Касательно Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой, обе проиграли Элине Свитолиной. Мирра не сыграла так, как могла сыграть. Она была зажата, достаточно много допускала ошибок», — сказала Брюховец «РБК Спорт».

Брюховец отметила, что нынешний турнир Australian Open не стал провальным для всех россиян.

«Четвертый круг для ребят нельзя назвать провальным. Конечно, мы всегда хотим, чтобы они были в полуфиналах, чтобы они были в финалах и боролись за титулы. Тем более, много россиян выигрывали турниры Большого Шлема. Но это спорт. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Сказать, что все провалились — точно нет. Другое дело, что Самсонова, Александрова сыграли странные матчи в первом круге — имея большое преимущество, они не выиграли. Для них, наверное, можно говорить о том, что они провалили турнир Большого Шлема. Остальные девчонки хорошо играли: Калинская сыграла три сета со Свёнтек. Поэтому говорить, что все провалились точно нет», — заключила Брюховец.

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в смешанном разряде

«Конечно, ожидали чуть-чуть большего. Не очень удачно прошел турнир, но в этом нет ничего страшного. Только начало сезона. Неплохую игру показали тот же Медведев, Рублев, Хачанов тоже неплохой матч выиграл. Поэтому, игра то есть. Девушки тоже достаточно удачно провели начало сезона, В целом, выступление россиян можно назвать неудачным, но оно не провальное», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
теннис Australian Open Мирра Андреева Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Россияне впервые с 2018 года не смогли выйти в 1/4 финала Australian Open
Спорт
Мирра Андреева проиграла украинке и вылетела с Australian Open
Спорт
Бублик вылетел с Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Белоруссии началась проверка боеготовности воинских частей Политика, 12:58
В Петербурге зафиксировали сбой мобильного интернета Технологии и медиа, 12:56
В Мурманской области установили первую опору обрушившейся ЛЭП Общество, 12:54
Парадокс SEO: оптимизируйте сайт под Google, и «Яндекс» выведет вас в топ Образование, 12:53
На границе Украины и Польши произошел сбой в базе данных Политика, 12:52
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ Политика, 12:46
Клуб Серии А забыл вратаря на стадионе после поражения в гостях Спорт, 12:45
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Бастрыкин затребовал доклад о смерти младенца в роддоме в Ростове Общество, 12:45
Хоккеисты «Торпедо» вошли в число игроков недели КХЛ после разгрома СКА Спорт, 12:44
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Суд США поставил точку в споре хасидов и России о «библиотеке Шнеерсона» Политика, 12:36
К устранению последствий аварии в Мурманской области привлекли Минобороны
РАДИО
 Общество, 12:35
В ЛНР сообщили об атаке беспилотника на школу Общество, 12:35
Навроцкий назвал Россию угрозой для Центральной и Восточной Европы Политика, 12:29